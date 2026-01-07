澎科大結合傳統習俗 開發「澎湖冬至雞母狗」作品

（中央社澎湖縣7日電）澎湖有冬至節慶「雞母狗」的傳統習俗，澎湖科技大學人文藝術領域通識課程師生結合這項習俗發揮創意，開發出手工紙明信片與雞母狗菓葉點心盤，讓節慶記憶在日常生活中發光。

澎湖科技大學今天在藝文中心舉辦人文藝術領域通識課程「意象之間的公共敘事-通識人文藝術的文創實踐」成果展，展出影像美學與文創產業與文化商品設計等5門人文藝術領域通識課程，作品琳瑯滿目且多元，展現學生將「學習」轉化為「創作」，再將「創作」推向「可以被理解、被使用、被記得」的實踐能力。

澎科大博雅教育學院院長鍾怡慧表示，「意象之間的公共敘事-通識人文藝術的文創實踐」成果展，有「影像美學」、「藝術與創意表現」、「文創產業與文化商品設計」等通識課程，都是由學生從一張照片、一段文字、一種手感、一個節慶的味道，再透過影像、書寫、藍晒、陶作與文創商品設計等形式的作品，數量多元而豐富，展現學習的成果。

鍾怡慧表示，在「文創產業與文化商品設計」，學生結合澎湖冬至家戶以米粹捏製「雞母狗」的傳統文化，開發「澎湖冬至雞母狗」創意手工紙明信片和「雞母狗菓葉點心盤」等作品，把傳統節慶記憶的童趣、儀式感，分享的文化載體，更帶入可寄送、可收藏及生活中。

澎湖科技大學「意象之間的公共敘事-通識人文藝術的文創實踐」成果展，在藝文中心展出至3月13日。（編輯：李錫璋）1150107