澎科大高教深耕成果展暨專題競賽 各校師生展現傑作

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最高學府國立澎湖科技大學，舉辦高教深耕成果展及澎湖縣大專校院暨高中職專題競賽，來自各校菁英參賽師生齊聚一堂，展現精心設計專題內容。今年高教深耕成果展的共有27件，包括動態展出與靜態的海報展。

其中善盡大學責任18件，包括以健康科技產業人才培育社會創新的實踐與應用、澎湖綠色旅遊模式建構、協助白沙鄉農村文化傳承與淨零永續發展、進入社區的家電維修人才培育計畫、澎湖地區再生能源電磁波影響分析與科普教育推廣、銀髮綠動樂滾未來、地區節慶活動發展連結社會責任計畫、連結澎湖綠動未來-大學與國小攜手打造永續教育新典範、認識澎湖的英文書寫、澎湖新住民關懷與提升、飼料中加入不同添加物對眼斑海葵魚。

產學合作9件：陸上大型風力發電機組設備於海洋性氣候運維技術與人才培育研究計畫、高齡族群咀嚼訓練結合口腔保潔雛形產品開發與評估、可隨環境亮度改變使用功率的節電型 LED 照明裝置、職人手作烘焙糕點、風茹海菜高纖餅乾、澎湖觀光休閒創新創業教育計畫、澎湖天然纖維與文創產業研發。

專題競賽分5個學群30件作品參賽，商管群、電資群，由澎湖海事「從海洋到餐桌」、模擬熱能轉電能的可能性實驗或第2名、「含氧與心律感測警示系統」拿下第3名，而大專部產食品群、電資群、餐旅群，分由澎科大「澎湖鎮海灣海草床之單脈二藥草脈衝聲學特性研究」、「魚病獵人」、「澎湖特色茶飲的二次元風釀」拿下第1名。

