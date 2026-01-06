澎管處推特色旅遊 元宵乞龜祈福

澎湖元宵乞龜文化深具地方特色，是澎湖人共同的宗教情感與生活記憶，也是旅客體驗「文化＋觀光」的最佳題材。觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「二○二六年澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，本次更邀請全臺合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。

元宵節為傳統農曆新年重要節慶，也是澎湖每年觀光的重要開端，澎湖元宵節「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。本計畫以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，期待讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化能量與海島生活之美。