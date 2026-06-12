澎管處提供350萬元獎助徵選澎湖主題遊程 即日起7/3開放報名

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為拓展澎湖於入秋後之觀光旅遊市場，深化在地獨特季節體驗服務，延長旅客停留時間、重遊率與提升觀光產值，觀光署澎湖國家風景區管理處規劃推出「一一五年澎湖主題遊程徵選活動」，自即日起至七月三日中午十二時止，開放旅行業者、地方品牌及觀光相關產業報名提案，邀請業界共同打造兼具在地特色、永續理念及市場競爭力的主題旅遊產品。另外澎管處預計在六月十六日下午一時卅分於澎湖海洋地質公園中心B1視聽室，舉辦一場QA說明會，讓有意提案的業者現場提問，希望大家集思廣益拿出最好的遊程產品，迎接旅客到訪。

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鑑於近年來旅遊市場逐漸從短天數觀光轉向「深度體驗型旅遊」，此次徵選主題遊程需為「四天三夜」以上，且至少於澎湖停留三晚，並鼓勵提案業者融合澎湖海洋文化、歷史人文、生態資源、季節特色及地方產業資源，導入ESG永續旅遊概念及深度參與式體驗，提出具故事性與互動性的特色遊程。

遊程徵選內容分為境外市場組及國旅市場組，總獎助金價值高達新臺幣三五○萬元，其中境外市場組（以外籍旅客為參與對象）的獎助金額最高可獲得五十萬元，國旅市場組（以國旅客群為參與對象）最高獎助則可獲得四十萬元，澎管處也會在今年積極透過國內外旅展、觀光圈市集日、旅行同業推介會及相關行銷活動，協助提升遊程曝光與市場銷售機會。

澎管處表示，期盼透過本次徵選活動，結合有創意、有想法的業者打造高值且符合澎湖旅遊秋冬季節之活動遊程，開發更多特色旅遊產品，串聯澎湖在地觀光產業能量，打造具有國際吸引力的海島旅遊品牌，開創澎湖觀光成長動能。更多旅遊資訊請參閱「澎管處」官網。