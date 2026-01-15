澎管處於114年度獲國內外多項獎項肯定，持續推升澎湖觀光發展的成長動能

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）於本（1）月 15日舉辦114年度年終記者會，呈現過去一年在觀光行銷與永續經營的成果，並闡述新年度的施政重點。澎管處亦特別感謝媒體先進長期以來的鼎力協助推廣，使澎湖的觀光實力與品牌魅力能持續躍升，共創發展新榮景。

面對旅遊市場多元化的挑戰，澎管處積極推動觀光活動，除辦理春季望安半程馬拉松和2025澎湖四季旅遊、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、菊島澎湖跨海馬拉松等經典活動外，也串聯澎湖最具代表性的黃金海岸—隘門、林投沙灘，首度推出2025澎湖國際沙灘狂想曲，藉由各主題性音樂展演及沙灘休閒活動，成功展現澎湖海島獨具風格的旅遊魅力。

廣告 廣告

澎管處近年為提升整體旅遊休憩環境及品質，114年在工程開發建設方面也有亮點成果，完成包含：中屯自行車道休憩服務設施整建工程、中屯風力園區自行車休憩站改善工程(第二期)、東衛石雕園區改善工程-停車場改善、吉貝遊客中心整修工程、吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程、林投隘門黃金海岸木棧道整建工程等工程。展望115年，澎管處將持續辦理北海遊客中心重建工程、吉貝浮動碼頭改建工程、吉貝遊樂船浮動碼頭附屬休憩設施整建工程、赤崁浮動碼頭改建工程、望安旅運中心新建工程與東海遊客中心統包工程等重要建設，積極營造更友善、具特色的旅遊服務環境。

在澎管處全體同仁及廠商夥伴的共同努力之下，114年亦獲多項不同領域獎項肯定，包括「隘門沙灘服務設施」榮獲第27屆國家建築金質獎「公共工程類」金質獎及全國首獎，七美嶼榮獲全臺「十大亮點獎」殊榮；「潮韻傳響 島嶼探秘-澎湖紀事」影片獲得倫敦國際電影製作者影展與柏林獨立電影獎等多項國際獎項，此外，以經管澎湖國家風景區於推展永續旅遊方面，歷經三年多籌備，今年經荷蘭綠色目的地基金會書面與實地稽核，榮獲品質海岸認證銀質獎，且以「珊瑚的重生：澎湖海底花園的復育庇護」入選2025全球百大目的地永續故事，以及「守護忠實的海洋旅行者」影片也榮獲2025第九屆臺北金鵰微電影展-永續微電影銅獎，以卓越的軟硬體實力榮獲多項國內外大獎，將澎湖推向國際舞台。

115年度的觀光行銷除延續經典節慶活動、第2屆國際沙灘狂想曲並持續推展四季旅遊外，為了拓展客源增加留宿日數，將結合在地傳統文化、生態旅遊、故事體驗與運動休閒等為主題之特色遊程，引領遊客以深度漫旅方式感受澎湖的好風光。

郭振陵處長表示，將澎湖發展為國際永續觀光度假島嶼是澎管處的核心願景，展望 115 年，除持續落實生態教育、通用環境與觀光行銷等重點施政方針，並攜手公私部門夥伴，共同發展「世界最美麗海灣」的品牌，持續推升澎湖觀光發展的成長動能。（照片記者葉佳盈翻拍）