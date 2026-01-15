▲澎管處舉辦114年度年終記者會，行銷與永續雙軌並進，打造國際永續觀光島嶼。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／澎湖 報導】交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）於15日舉辦114年度年終記者會，對外說明過去一年在觀光行銷推廣與永續經營上的豐碩成果，並同步揭示新年度施政重點。澎管處亦藉此機會感謝媒體先進長期以來的鼎力支持與協助推廣，讓澎湖觀光實力與品牌能見度持續躍升，攜手共創澎湖觀光發展新榮景。

面對旅遊市場多元化與競爭加劇的挑戰，澎管處持續深化觀光活動策劃，透過多元主題展現澎湖四季風貌。除辦理春季望安半程馬拉松、「2025澎湖四季旅遊」、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節及菊島澎湖跨海馬拉松等深受好評的經典活動外，並串聯澎湖最具代表性的黃金海岸—隘門與林投沙灘，首度推出「2025澎湖國際沙灘狂想曲」，結合主題音樂展演與沙灘休閒活動，成功塑造澎湖海島旅遊的獨特風格，吸引大量遊客參與。

在旅遊環境與服務品質提升方面，澎管處於114年在工程建設上亦展現亮眼成果，完成中屯自行車道休憩服務設施整建工程、中屯風力園區自行車休憩站改善工程（第二期）、東衛石雕園區停車場改善工程、吉貝遊客中心整修工程、吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程，以及林投隘門黃金海岸木棧道整建工程等多項建設，全面優化旅遊休憩空間。

展望115年，澎管處將持續推動多項重大建設，包括北海遊客中心重建工程、吉貝浮動碼頭改建工程、吉貝遊樂船浮動碼頭附屬休憩設施整建工程、赤崁浮動碼頭改建工程、望安旅運中心新建工程，以及東海遊客中心統包工程等，積極打造更友善、具特色的旅遊服務環境，提升整體觀光承載與體驗品質。

在全體同仁與合作廠商夥伴的共同努力下，澎管處於114年榮獲多項國內外獎項肯定。其中，「隘門沙灘服務設施」榮獲第27屆國家建築金質獎「公共工程類」金質獎及全國首獎；七美嶼獲選全臺「十大亮點獎」；「潮韻傳響 島嶼探秘－澎湖紀事」影片榮獲倫敦國際電影製作者影展及柏林獨立電影獎等多項國際肯定。此外，澎管處於推展永續旅遊方面，歷經三年多籌備，今年通過荷蘭綠色目的地基金會書面與實地稽核，榮獲「品質海岸認證」銀質獎，並以「珊瑚的重生：澎湖海底花園的復育庇護」入選2025全球百大目的地永續故事；「守護忠實的海洋旅行者」影片亦榮獲2025年第九屆臺北金鵰微電影展永續微電影銅獎，展現澎湖在觀光軟硬體及永續推動上的卓越成果，成功躍上國際舞台。

在115年度觀光行銷方面，澎管處除延續經典節慶活動、舉辦第2屆澎湖國際沙灘狂想曲，並持續深化四季旅遊推廣外，亦將結合在地傳統文化、生態旅遊、故事體驗與運動休閒等主題，規劃多元特色遊程，吸引旅客停留更長天數，以深度漫旅方式感受澎湖的自然風光與人文魅力。

澎管處郭振陵處長表示，將澎湖發展為國際永續觀光度假島嶼是澎管處的核心願景。展望115年，除持續落實生態教育、通用環境營造與觀光行銷等重點施政方向外，也將攜手公私部門夥伴，共同深化「世界最美麗海灣」品牌形象，持續推升澎湖觀光發展的成長動能。