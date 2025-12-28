▲澎管處辦理「北寮奎壁山遊憩服務設施出租案」，歡迎投資進駐。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／澎湖 報導】交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）為活化觀光遊憩資源、提升景點服務品質，辦理「北寮奎壁山遊憩服務設施出租案」，即日起正式公告招標，投標截止時間為115年1月7日上午9時，誠摯邀請有興趣投資經營之業者踴躍參與投標，共同打造澎湖優質觀光服務環境。

澎管處表示，本案出租標的位於澎湖縣湖西鄉北寮新段100、101地號內，座落於知名觀光景點「北寮奎壁山摩西分海」周邊，地理位置優越。該區為澎湖極具代表性的自然奇景，每逢潮汐退去，海中道路浮現，吸引大量國內外遊客前來朝聖。出租設施可近距離觀賞摩西分海景色，具備高度觀光吸引力與人潮優勢，適合規劃多元休憩、輕食、旅遊服務等經營項目，市場商機可期，深具投資與創業發展潛力。

澎管處進一步指出，為持續提升既有公共設施的多元使用效益與服務品質，並配合政府推動民間參與公共建設政策方向，本次招租作業係依據財政部「國有不動產收益原則」，並參照「政府採購法」相關規定辦理，期盼透過引進民間業者的創意、資源與經營活力，帶動周邊觀光發展，促進地方經濟繁榮，實現公私協力共創雙贏的目標。

本案出租年限為5年，期滿後若經營績效優良，得申請續約3年，提供業者相對穩定且具長期規劃彈性的經營環境。澎管處歡迎具備觀光服務、餐飲、休憩設施或相關產業經驗之投資者踴躍參與，共同為澎湖觀光注入新能量。

有意投標之業者，可至澎管處行政資訊網站查詢完整公告內容（https://admin.taiwan.net.tw/penghu-nsa/），並向澎管處洽領招標文件，依規定期限完成投標程序。相關招標事宜，歡迎洽詢澎管處管理科李科員，電話：（06）921-6521分機231。