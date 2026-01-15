澎管處114年度獲國內外多項獎項肯定

觀光署澎湖國家風景區管理處於昨（十五）日舉辦一一四年度年終記者會，呈現過去一年在觀光行銷與永續經營的成果，並闡述新年度的施政重點。澎管處亦特別感謝媒體朋友長期以來的鼎力協助推廣，使澎湖的觀光實力與品牌魅力能持續躍升，共創發展新榮景。

澎管處積極推動觀光活動，除辦理春季望安半程馬拉松和二○二五年澎湖四季旅遊、澎湖跳島一○一K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、菊島澎湖跨海馬拉松等經典活動外，也串聯澎湖最具代表性的黃金海岸︱隘門、林投沙灘，首度推出二○二五年澎湖國際沙灘狂想曲，藉由各主題性音樂展演及沙灘休閒活動，展現海島獨具風格旅遊魅力。

澎管處近年為提升整體旅遊休憩環境及品質，一一四年在工程開發建設方面也有亮點成果，完成包含：中屯自行車道休憩服務設施整建工程、中屯風力園區自行車休憩站改善工程（第二期）、東衛石雕園區改善工程停車場改善、吉貝遊客中心整修工程、吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程、林投隘門黃金海岸木棧道整建工程等工程。展望一一五年，澎管處將持續辦理北海遊客中心重建工程、吉貝浮動碼頭改建工程、吉貝遊樂船浮動碼頭附屬休憩設施整建工程、赤崁浮動碼頭改建工程、望安旅運中心新建工程與東海遊客中心統包工程等建設，積極營造更友善、具特色的旅遊服務環境。