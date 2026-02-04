澎縣府攜手成大、澎科大簽MOU 深化科技海洋合作拚永續

▲澎湖縣政府、國立澎湖科技大學與國立成功大學今日於澎科大海洋科技大樓國際會議廳舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣政府、國立澎湖科技大學與國立成功大學今（4）日於澎科大海洋科技大樓國際會議廳舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由縣長陳光復代表縣府，與澎科大新任校長李文熙及成功大學校長沈孟儒共同簽署三方合作備忘錄，宣示攜手深化科技研發、文化連結及海洋產業合作，共同推動地方永續發展。

陳光復表示，澎湖作為國際知名觀光島嶼，不僅擁有得天獨厚的自然景觀，更具備發展低碳永續的優勢條件。在特殊的海島地理環境與氣候條件下，澎湖擁有豐富的自然碳匯資源，包括藍碳與綠碳發展潛力，可作為未來邁向低碳永續示範島嶼的重要基礎，並為國際碳權交易奠定發展契機。此外，澎湖長年強風環境，也提供無人機、無人船等無人載具良好的測試與應用場域，未來可望吸引更多科技與研發團隊進駐。

陳光復指出，澎科大作為澎湖最高學府，長期扮演地方智庫角色，培育無數在地優秀人才；成功大學則為臺灣頂尖大學之一，擁有豐富學術資源與堅強研究團隊。此次三方合作，從科技技術引入、文化連結到海洋產業發展等面向，結合兩校專業研究能量與縣府施政方向，可為澎湖未來發展注入更多創新動能。他也恭喜李文熙校長履新，並感謝促成本次合作，讓澎湖未來發展更具想像空間。

李文熙表示，身為澎湖子弟，離開家鄉12年後重返故里，短短兩天已深刻感受到回家的溫暖與親切。今日縣長率縣府團隊到場支持，展現縣府對教育及產業發展的高度重視，加上成功大學校長親自率團跨海參與，讓他倍感溫暖。在各界支持下，他對未來帶領澎科大推動校務發展充滿信心，期望攜手各方，共同為澎湖培育更多優秀人才。

沈孟儒表示，自己首次聽聞陳光復縣長的名字，是在其擔任高雄市苓雅區議員時期，當時縣長為爭取正義與民眾權益勇於發聲，私底下更是一位親切和善的人。他指出，此次能與澎湖縣政府及澎科大建立合作關係深感榮幸，未來也將結合成大教育與研究資源，善盡大學社會責任，促進公共資源共享，攜手創造地方與學界共榮發展。