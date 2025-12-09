澎縣府致贈1900件防寒外套 感謝警消與協勤民力守護鄉親安全

▲代表鄉親致贈防寒外套。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁今（9）日共同代表鄉親，致贈1,900件防寒外套慰勉警察、消防人員及協勤民力夥伴，感謝大家長期堅守崗位、無私付出。府會期盼藉由這批外套在冬季強勁的東北季風中提供暖意，讓執勤更加順遂。

陳光復表示，澎湖能夠維持良好治安與安全環境，全賴每位警消及協勤民力同仁的努力。海島冬季寒風刺骨、氣候潮濕，增加在外執勤的挑戰，但同仁仍不畏風雨，無論在勤務執行、交通秩序維護、打擊詐騙、救災救護等，皆展現高度專業與使命感。尤其在各項大型活動期間，更是全力投入，讓活動順利圓滿進行，守護鄉親平安。

廣告 廣告

陳光復強調，從治安維護、交通安全到救災救護，每一項任務都攸關鄉親的生命財產安全。因為有大家的專業付出，澎湖才能成為安心、放心的幸福島嶼。

陳毓仁表示，這批防寒外套承載著澎湖鄉親的溫暖心意，希望每位穿上的夥伴都能感受到支持與鼓勵，並持續以專業、熱忱為澎湖的安全努力。