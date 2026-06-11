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澎縣府舉行警察節慶祝大會 表揚模範警察並向協勤夥伴致敬 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】澎湖縣政府提前迎接6月15日警察節，於今日下午於警察局二樓禮堂舉行「115年警察節慶祝大會」，副縣長林皆興代表縣長陳光復出席，並與各界貴賓共同頒獎表揚模範警察、資深績優警察、績優義勇警察、績優守望相助隊員、績優警察志工及績優員警，肯定警察同仁與協勤夥伴長期投入治安維護、交通疏導及為民服務的辛勞與貢獻。

林皆興致詞時表示，警察肩負維護社會治安、保障交通安全及推動為民服務的重要使命，長期以來不分晝夜堅守崗位，守護民眾生命財產安全，對於警察同仁在工作崗位上的優異表現與無私付出，表達高度肯定。此外，代理縣長也特別感謝全體警察同仁於澎湖國際海上花火節期間的辛勞付出。面對大量遊客湧入，警察同仁投入交通疏導、安全維護及為民服務工作，以高度責任感與執行力，展現專業與效率的優質警察團隊形象，為澎湖營造穩定的治安與順暢的交通環境，讓遊客感受到澎湖的熱情與安全。

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林皆興致詞時表示，警察肩負維護社會治安、保障交通安全及推動為民服務的重要使命，對於警察同仁在工作崗位上的優異表現與無私付出，表達高度肯定。(圖/澎湖縣政府提供)

林皆興也特別感謝警眷在背後默默支持與體諒。他表示，警察工作責任重大、勤務繁重，正因為有家屬作為最堅強、最溫暖的後盾，第一線同仁才能無後顧之憂投入工作，這份付出同樣值得社會致上最深敬意。

慶祝大會結束後緊接著辦理餐會聯誼，並由警察局同仁帶來精彩的音樂饗宴，場面既典雅又溫馨，讓所屬員警和與會同仁能在平日工作忙碌之餘也能聚在一起歡度屬於自己的節日。

「115年警察節慶祝大會」表揚名單：

模範警察：歐秉豐、林俊發。

資深績優警察獎章：莊國松、陳正昌、廖鴻傑、陳明翰、許懷文。

績優義勇警察：賴德俊、呂騰將、洪孟寮、鄭志全。

績優守望相助隊員：鄭麗碧、王宗彬。

績優警察志工：蔡淑惠、呂許美花。

績優員警：蔡孟宏、喬振皓、陳志遠、韓駿瑜、吳丞皓、魏坤寶、陳明良、陳舒芬、蔡維銘、許佳穎、劉子豪、李卓豐。

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