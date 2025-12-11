澎縣府表揚114年績優村里資收站 陳光復肯定環保夥伴推動永續





澎湖縣政府11日舉行「114年菊寶村里資收站績優表揚活動」，由縣長陳光復親自頒獎，表揚7個績優站點及1個最佳進步站點，肯定村里環保夥伴在資源回收推動與海洋永續上的貢獻。

陳光復表示，生活型態提升的同時也增加環境負擔，因此更需要全民共同落實資源回收，而村里資收站正是守護環境的重要力量。目前澎湖共有15處村里資收站，在村里長與環保志工的協力推動下，今年1至10月辦理129場資收活動，成功回收約120公噸的資收物，成果十分亮眼。

廣告 廣告

陳光復指出，澎湖以海為家，乾淨綿延的海岸線是居民的共同驕傲，但海洋廢棄物如浮球、浮標等不僅破壞海岸景觀，更危害海洋生態。縣府除持續辦理淨灘，也鼓勵將海洋廢棄物再利用、賦予新生命；此次表揚的獎框便是由海廢材料製作，象徵永續循環精神。

面對垃圾處理的挑戰，陳光復強調，縣府持續推動垃圾轉運及分選作業，並啟動垃圾焚化爐興建可行性評估，期望提升澎湖垃圾自主處理能力。同時也感謝鄰近嫌惡設施居民的體諒，縣府會持續強化垃圾場管理維護，降低火災風險，並再次呼籲鄉親務必確實做好垃圾分類，共同守護環境。

114年菊寶村里績優資收站：馬公市前寮里、湖西鄉龍門村、馬公市光明里、湖西鄉鼎灣村、西嶼鄉竹灣村、湖西鄉湖西村、馬公市朝陽里；最佳進步獎：白沙鄉講美村。

更多新聞推薦

● 政院拍板「農退儲金條例」修正草案 提繳分擔改為農民四成、政府六成