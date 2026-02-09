中央社

澎縣府送「七龍珠Z」限量紅包袋（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等節慶活動，推出「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。

中央社 115年2月9日

澎縣府送「七龍珠Z」限量紅包袋（1） 澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等節慶活動，推出 「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元 宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖 身。 中央社 115年2月9日
澎縣府送「七龍珠Z」限量紅包袋（1） 澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等節慶活動，推出 「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元 宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖 身。 中央社 115年2月9日

其他人也在看

北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光　他疑救女友心臟病發倒地

北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光　他疑救女友心臟病發倒地

今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前10則留言
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳

65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳

勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險

健康2.0 ・ 1 天前8則留言
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了　私下暖舉曝光

77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了　私下暖舉曝光

桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前11則留言
愛心提貨券找到了！4000元剩400　嬤花完愧疚喊願意賠償

愛心提貨券找到了！4000元剩400　嬤花完愧疚喊願意賠償

台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被另一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。

中天新聞網 ・ 1 天前11則留言
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮

外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮

地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。

民視 ・ 1 天前19則留言
勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？　只要做到這2件事就行

勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？　只要做到這2件事就行

多數勞工以為退休後靠勞保勞退月領6萬元幾乎不可能，但實際上，只要策略正確就能辦到。勞動部最新統計顯示，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，遠低於法定65歲，而「63歲請領」是兼顧折扣與時間價值的黃金選項。再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後月領6萬元是一條清楚可計算的路徑。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前226則留言
歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷

歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷

高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5則留言
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」　乘客嚇壞求救

北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」　乘客嚇壞求救

有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...

CTWANT ・ 1 天前60則留言
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛

清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛

清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。

中時新聞網 ・ 1 天前發表留言
向台中市府陳情無果　反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮

向台中市府陳情無果　反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮

稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前5則留言
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐

楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐

桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前4則留言
百歲人瑞與看護結婚"獲房產" 家屬怒批:戶所都沒警覺?

百歲人瑞與看護結婚"獲房產" 家屬怒批:戶所都沒警覺?

社會中心／綜合報導102歲人瑞和68歲看護結婚，子女憤怒抗議，連日引發討論！兒子怒批，登記結婚時戶政人員難道都沒有一點警覺是婚姻詐騙嗎？質疑連婚姻見證人，也全都是看護的人，像是她的兒子以及好友。律師也分析，未來在法院上對簿公堂的話，見證人的證詞，很可能就會對看護有利。記者今天上山實地直擊遭三度抵押達3500萬的豪宅。

民視 ・ 1 天前7則留言
犯案時間不到兩分鐘！　36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」

犯案時間不到兩分鐘！　36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」

社會中心／馬聖傑、洪國凱、吳培嘉　新北市報導新北市五股地區，發生超商搶案！週日晚間，一名男子手拿一把35公分長的西瓜刀，走進超商，就要店員把錢交出來，犯案時間不到兩分鐘，他得手三萬元之後，先到朋友開的美容院變裝，再搭小黃逃逸！最後，不知道是良心過意不去，還是覺得法網難逃，路上看見警車，主動投案。員警vs.嫌犯：「你身上有什麼東西，我看一下，錢啦都錢啦，我看一下啦，沒藏東西啦。」持刀搶超商的嫌犯，逃到一半，看到路邊有巡邏員警，下車後主動投案，馬上被搜身！時間倒回四小時前。目擊民眾，拍下嫌犯犯案後，左手拿著西瓜刀、右手拿著袋子，大搖大擺走在路上！監視器還拍到，他疑似怕被發現，還小跑步穿越馬路，他犯案後不是馬上回家，而是來到朋友開的美容院。犯案時間不到兩分鐘！　36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後，是步行來到這間，由他朋友所開的美髮院，他先來到這邊換裝，之後又想把搶來的錢交給對方，對方拒絕之後，他再搭乘小黃逃逸。」美容院老闆娘：「一萬塊而已啦，他沒正常上班沒飯吃借他錢吃飯。」原來就是欠美容院老闆娘一萬元！週日晚上八點多，36歲張姓嫌犯，喝酒壯膽後，手持35公分西瓜刀，闖入新北五股某連鎖超商，持刀揮舞，大喊我不會殺你們，自行拿取收銀機內的鈔票，犯案時間不到兩分鐘！他走投無路，也發現早被警方鎖定，從朋友開的美容院離開後，搭小黃看到巡邏警車，於是投案自稱得手3萬元，坐計程車花1千，買檳榔吃東西花200，四小時內被逮。犯案時間不到兩分鐘！　36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）蘆洲分局偵查隊隊長謝志和：「本分局專案小組，於案發四小時內逮獲犯嫌，並向新北地檢聲請拘票，全案依強盜罪移送新北地檢偵辦，並將建請羈押。」欠錢還不了錢，竟然持刀搶超商！背後是不是還有其他犯案目的？警方都還得追查。原文出處：犯案時間不到兩分鐘！　36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」 更多民視新聞報導宜蘭三層樓民宅深夜惡火　2名房客受困身亡北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡　男倒臥池外送醫不治「四大神獸」頂級超跑現身　太子集團33輛名車3/2法拍

民視影音 ・ 1 小時前發表留言
女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"

女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"

中部中心/張家維 南投報導南投北港溪峽谷景致壯麗，不過因為沿途常有落石，管理單位公告禁止進入，不過8日下午，有女子和朋友闖入探訪，不慎被落石砸中頭部，當場血流如注，消防報獲趕緊抵達現場，將人送往醫院救治。女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"(圖/民眾提供)消防人員，十萬火急，衝往峽谷，因為獲報有女子被落石砸中，鮮血直流，滿臉都是血。女子前額，出現大約10公分撕裂傷，表情痛苦，躺在擔架上，一動也不動，生命跡象微弱，消防人員趕緊替她加壓止血，並且保暖，送往醫院救治。峽谷便道入口貼有公告禁止遊客進入 58歲王姓女子卻在8日下午闖入(圖/民視新聞)女子被落石砸中地點，在南投仁愛鄉，惠蓀林場附近的北港溪峽谷，因為沿途常有落石，路況不佳，峽谷便道入口，貼有公告，禁止遊客進入，不過58歲王姓女子，8日下午兩點多，卻和朋友闖入賞景，不慎被落石砸中。北港溪峽谷長期存在落石風險救援也不易 民眾冒險闖入發生驚悚意外掛彩(圖/民視新聞)北港溪峽谷，因為有溫泉秘境，在這幾年爆紅，不過因為屬於破碎岩層地質，地勢陡峭，長期存在落石風險，救援也不易，這回民眾冒險闖入，發生驚悚意外掛彩，得不償失。原文出處：女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流" 更多民視新聞報導三立採訪車撞進彰化銀行內　10人輕重傷完整名單曝光！台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭?入口急關閉

民視影音 ・ 1 小時前發表留言
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！

Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 週前3則留言
7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手

7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手

社會中心／黃國誠　黃柏榕　台北報導詐騙車手，還涉嫌運毒！台北市一名七十歲的婦人，被詐騙集團以投資的名義，騙走三千多萬，警方調查發現，被害人一共面交19次，前後遇過16位車手，其中一名廖姓女車手，拿走三百萬，就出境柬埔寨，回台時，警方鎖定攔截，沒想到，還在她的行李，發現1.4公斤毒品海洛因。女詐欺車手剛入境台灣，隨即遭到警方攔截，但就在行李箱中，出現一個用鋁箔盒包裝的洗衣粉，越看越奇怪，一驗才發現竟是毒品海洛因。警方vs.廖姓女詐欺車手「這個是台灣台北地方法院，開的搜索票詐欺等案喔。」廖姓女詐欺車手無前科　因為是婦人遭詐千萬車手被警方鎖定（圖／民視新聞）洗衣盒裝的洗衣粉，全是白色粉末，肉眼看很難辨別，是毒品還是洗衣粉，要不是警方進一步查驗，1.4公斤的海洛因，恐怕直接會流入市面，只是廖姓女詐欺車手，會在機場被鎖定，全因一名70多歲的婦人，誤信投資詐騙，被騙走三千多萬。瑞安派出所所長陳春玄表示「日前偵辦一起高額投資詐騙案，發現涉案廖姓女子，不僅擔任詐騙車手，還涉嫌跨境運輸毒品，專案小組掌握她自，桃園機場入境後，立即將其拘提。」海洛因重達１．４公斤　運毒廖女聲稱知道要拿不好的東西但不知道是毒品（圖／民視新聞）就是看到臉書上，出現台積電創辦人張忠謀，要送兩萬本自傳等詐騙廣告，婦人信以為真，去年11月加入投資詐騙群組，在對方聲稱穩賺不賠後，陸續跟16位詐欺車手面交19次，前前後後共被騙走3272萬，其中沒有前科的廖姓女車手，領走婦人300萬後，遭通報境管，上個月24日出境柬埔寨，30日返抵國門隨即遭逮，更把海洛因偽裝成洗衣粉，夾帶入境，她聲稱知道要幫忙拿不好東西，但不知道是毒品。瑞安派出所所長陳春玄表示「並在其隨身行李中，發現偽裝成洗衣粉的毒品海洛因，重達1.4公斤全案偵訊後，依毒品詐欺及洗錢等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」詐欺車手化身運毒小幫手，詐欺販毒集團，找上沒有前科的她，降低被逮風險，終究被警方識破，帶回警局。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：7旬婦面交19次被騙3272萬　警機場逮運毒女車手 更多民視新聞報導又是毒駕! 桃園駕駛暴衝波及2車 板橋2騎士沿路蛇行男酒駕拒檢竟拖行取締員警害2人傷　警連開3槍起獲大量毒品違停紅燈竟扯出毒駕案！　警眼尖攔查起出海洛因送辦

民視影音 ・ 1 小時前發表留言
深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商　出拳暴打路人

深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商　出拳暴打路人

台中市北區驚傳隨機攻擊！昨（7）日深夜11時許，有名男子疑似喝酒醉後變身「浩克」，渾身酒氣的在青島路二段上大鬧，不僅突然伸手抱住路人，還闖入超商內出拳暴打另名男子，讓其他同行友人嚇得報警。警方趕抵時雙方衝突已平息，立即對酒醉男子進行保護管束並帶返所，後續2名遭攻擊及辱罵的男子也表示，將對酒醉男提出告訴，警方依傷害及妨害名譽等罪嫌將酒醉男移送偵辦。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前4則留言

過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡

春節走春，走對了旺整年！大年初一是「開正大吉」的好日子，因「春」與台語「賰（剩餘）」諧音，象徵新的一年財富盈餘、福氣滿溢。全國走春第一品牌「2026花在彰化」將於2月17日（初一）至3月1日（正月十三）在溪州公園登場，適逢「立春」氣節，百花齊放，是全台遊客踏青祈福的首選。

自由時報 ・ 1 天前發表留言
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火　35歲孫受困不幸喪命

烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火　35歲孫受困不幸喪命

高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前1則留言
花蓮太平洋燈會開幕 「會呼吸的奇蹟之塔」絕美首演

花蓮太平洋燈會開幕 「會呼吸的奇蹟之塔」絕美首演

2026花蓮太平洋燈會在7日晚間盛大登場，今年燈會規模再升級，將花蓮的山海地景轉化為一座流動的戶外美術館。而開幕儀式中，主燈搭配長達440秒的高空煙火秀，吸引大批民眾到場欣賞。 #花蓮太平洋燈會#山海地景#高空煙火秀

東森新聞影音 ・ 18 小時前發表留言