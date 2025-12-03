澎縣慶祝國際身障者日 陳光復肯定志工默默付出

（中央社澎湖縣3日電）澎湖縣長陳光復在今天「國際身心障礙者日」中，肯定志工默默付出，背負小天使飛越高山海洋，讓身障者安心生活，讓社會更加美好；並允諾明年起每半年舉辦一次「與天使有約」活動。

澎湖縣政府慶祝「國際身心障礙者日」辦理「理解隱性障礙，消除誤解歧視」與天使有約活動，今天在馬公西衛活動中心舉行，縣長陳光復、社會處長周柏雅、副議長藍凱元辦公室主任洪長青、國民黨籍縣議員許國政、民進黨籍縣議員呂黃春金、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人齊聚一堂，現場洋溢笑容與熱情。

陳光復表示，今年國際身心障礙者日主題為「理解隱性障礙，消除誤解歧視」，縣府安排與志工有約，感謝每位在場的志工勞心勞力，照顧小天使，背負翅膀受傷的小天使飛越高山海洋，讓身障者能安心生活、自信成長，社會更加美好；並允諾原本一年一次的「與天使有約」活動，明年起每半年辦理一次。

陳光復也分別表揚獲得努力向上獎、熱心助人獎、拓展能力獎、人氣明星獎、運動健將獎與服務班級獎等的26位志工、小天使與慢飛天使等，肯定在逆境中的努力與表現，盛讚這鼓舞人心的力量，正是持續推動服務的最大動力。

澎湖縣政府今年慶祝國際身障日，先後推出社區健走趣味闖關、身障者多元共融齊手作、社區日間作業成果發表、天使有約歌唱比賽等10餘個系列活動，讓澎湖朝向更加平等、友善、沒有障礙的家園邁進。

澎湖縣政府推動身心障礙福利服務，秉持「有愛無礙」的理念，致力打造友善共融的生活環境，包括身障者三節慰問金、輔具資源中心、居家、臨時暨短期照顧、社區日間、復康巴士、身障家庭托顧、自立生活支持、視障生活等服務、社區日間作業設施、精障協作「心晴會所」、房屋與租屋補助、停車位與攤位租金補助、緊急救援連線服務、身障課後照顧、家庭照顧者支持服務、開辦I PASS社福卡及身障全日型照顧等多元服務，讓身障者擁有更多選擇、更有尊嚴的生活，也為照顧者帶來更多喘息與支持。（編輯：李淑華）1141203