澎縣績優村里長及幹事 23人獲表揚

澎湖績優村里長及績優幹事表揚，縣長陳光復頒獎表揚。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今(12)日舉辦「特優村(里)長及績優村(里)幹事表揚暨聯誼餐敘」，縣長陳光復頒獎肯定14位特優村里長及9位績優村里幹事的卓越貢獻。他感謝所有基層伙伴長期犧牲奉獻、熱心服務，是維繫地方運作不可或缺的重要力量。

陳光復表示，村里長和村里幹事是地方不可或缺的守護神，他們的工作包羅萬象，舉凡村里弱勢關懷、福利申請、急難通報，主動積極深入瞭解村里民的動態及需求，反映民情，是政府與民眾溝通的橋樑，也是奠定所有行政工作的基礎。向所有受獎者及在場村里幹部表達深深敬意，並指出，正因為大家以不變的熱忱、耐心、愛心與責任感，長期扎根村里、守望相助，地方才能逐步變得更好。

廣告 廣告

表揚名單包括：特優村(里)長：馬公市東文里長李美珠、光明里長陳黃淑媛、重慶里長葉建祿、桶盤里長蘇德成、菜園里長黃文隆、湖西鄉尖山村長王家興、中西村長郭宜媚、青螺村長李玉立、白沙鄉後寮村長葉文泉、通梁村長張健完、西嶼鄉小門村長章娥、二崁村長陳昭回、望安鄉東坪村長呂東昇、七美鄉南港村長夏臨福。

績優村(里)幹事：馬公市石泉里幹事高玉貞、前寮里、中央里幹事陳雅婷、陽明里幹事莊美琴、湖西鄉尖山村幹事呂嘉惠、隘門村幹事許春端、沙港村幹事王明照、白沙鄉小赤村、瓦硐村、港子村幹事鄭玉蘭、西嶼鄉二崁村、赤馬村幹事林貴英、望安鄉水垵村幹事戚美琴。

馬公市重慶里長葉建祿，90歲為受獎者最高齡。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏縣驚傳民眾遭蟒蛇纏住脖子跌倒濺血 路人目睹急報案

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

高雄台南一夜連續4起地震！有3起最大震度4級

