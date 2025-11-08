澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。
趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。
在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來強化金融帳戶風險控管，但還是必須提醒在臺的移工朋友，嚴格控管自身電話、金融帳戶，更要避免替陌生人提取款項，淪為詐團車手。
在交通安全面，我國政府嚴格禁止酒駕，一旦發生酒駕將面臨三年以下有期徒刑、新臺幣三十萬以下罰金、遣返回國，不得在臺工作。若酒駕導致他人重傷或死亡，還會有加重處罰，勞動部製作多國語言版本，望安分局除了加強宣導，也會要求雇主善盡提醒義務以保障移工與鄉親的安全。
望安分局長黃一航特別感謝澎湖縣服務站江謀源主任、警察局外事科高章肇科長親自率隊至離島，提供移工朋友「入出國移民法」及人口販運等重要移民法規的宣導，同時結合了警察局、轄區分局賦予他們最溫暖的關懷。
