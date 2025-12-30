澎縣議員選舉 4鄉新挑戰者搶進

基層實力堅強的現任鄉民代表李麗美（中）有意更上一層樓參選縣議員，讓湖西鄉議員選情變得更詭譎。（許逸民攝）

明年澎湖縣議員選舉，6鄉市不只有應選11席的馬公市複雜精采。5鄉除了望安鄉，目前尚未傳出有選將有意挑戰現任議員陳佩真外，包括湖西鄉、白沙鄉、七美鄉，甚至西嶼鄉都有新挑戰者競逐，其中湖西、七美和白沙三鄉，挑戰者實力都不容小覷。

應選3席的湖西鄉，現任議員包括國民黨籍吳政杰、無黨籍許育愷及民進黨籍蔡清續3人，基本上都將參選尋求連任，不過目前傳出現任鄉民代表李麗美，將更上一層樓參選議員，變成4搶3的不穩定選局。

尤其，李麗美一直活躍於澎湖婦女團體，且個性隨和詼諧又擅於主持，知名度不低，親和力更不在話下，讓整個湖西鄉議員選情瞬間變得詭譎，誰上誰下的競合，未到最後關頭還很難說。

另外應選2席的白沙鄉，現任議員包括2名無黨籍宋昀芝及魏睿宏，2人這屆都是接替當過多屆鄉長、議員的父親宋國進和魏長源出征，除了在地經營基本盤，外界也認為2位政壇新秀初試啼聲表現也都可圈可點，原本繼續連任之途無礙，但因為現任鄉長宋萬富兩任鄉長期滿，勢必轉換到議員跑道，除非2人中有一人轉而參選鄉長，否則勢必形成3搶2局面，預期將是一番激戰。

外界評估，魏睿宏與宋萬富2人票源較為接近，或許協調後就魏轉換跑道參選鄉長，後續選情就能簡單化。但還需觀察是否有其他有意參選者表態。

至於應選1席的西嶼鄉，現任議員許月里原本是家庭主婦，但步入政壇後，從代表、議員，到兩任鄉長，每戰皆捷，叱吒西嶼政壇20年，但聽說可能面臨現任鄉民代表挑戰，不過傳言未獲證實。且以許月里實力，也有可能回鍋和同村的現任鄉長李添進角逐。

而應選1席的七美鄉，地方認為，有可能是現任議員張仁和與此屆以142票之差落敗的前任議員夏晨榮，兩人再次對決。