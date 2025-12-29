澎防部上士三連石滬潛水失聯 出動海龍蛙兵搜救

澎湖縣 / 綜合報導

陸軍澎湖防衛指揮部通資連 一 名何姓上士，昨(28)日傍晚從馬公市山水三連石滬一帶出海潛水後失聯至今，而他的機車還停在現場，手機也遺留在車內。對此他的家屬非常擔心，今(29)日趕到現場焦急等候。巡防區的海巡單位派出船艇、人力、以及空偵機找人，連澎防部的海龍蛙兵快艇也出動，希望能盡快早到人。

陸軍澎湖防衛指揮部，海龍蛙兵快艇，今日在海面上乘風破浪，展開搜索作業一分一秒跟時間搶快，因為前一晚傳出，一名何姓通資連上士，出海潛水時意外失蹤。

廣告 廣告

潛水人員說：「好，上來啊。」警消與救難協會的潛水人員，也搭乘船艇加入救援行列，在茫茫大海中想找到上士，30歲的何姓上士28日傍晚5點多，在馬公的山水三連石滬出海潛水，但親友到深夜11點多都等不到他回來，但機車和手機都還留在海濱，讓他們急忙報案求救。

上士的家屬今日趕到澎湖，一步一步走過礁石趕到岸邊，雙手叉腰等著找到家人，而這次主責救援的，海巡署第13巡防區，也派遣船艇人車還有空偵機，持續搜尋。澎湖縣義消救難大隊長洪協泰說：「水下的狀況，那個有浪啦，那個浪我們就，比較不好游啦，配備那個水中推進器兩部啦，已經搜尋已經好遠了啦，好幾百公尺有了。」

根據了解，上士失聯的山水海域，離岸近的地方水看似不深，但其實出海後是當地的熱門潛點，不容易受到東北季風影響，因此珊瑚的覆蓋率高物產豐富，更有微距天堂的美稱。

澎湖縣馬公市山水里長陳安國VS.記者說：「(山水三連石滬)東邊那個海域的水，有一點北風的話，就浪...浪就很大，(昨天(28日)就算浪大)，對。」里長透露雖然平常水天一色，很多人潛水但風浪一大，即使再熟悉水性還是有風險，如今就快迎接新的一年，家屬希望快快找到家人，華視新聞陳能振胡冠廷邱文言澎湖報導，

原始連結







更多華視新聞報導

澎防部士官潛水失聯 軍警海巡全力搜尋

澎防部上士出海潛水失聯 軍方等單位搜救中

小琉球潛水傳失聯！ 男子被發現時「已無意識」

