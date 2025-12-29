澎防部上士「三連石滬潛水失蹤」 陸海空三路急尋

最新消息，今（29日）傳出在澎湖馬公的「三連石滬」，有位陸軍澎湖防衛指揮部的上士，昨天在此潛水時失蹤，海巡、空偵機、岸巡跟澎防部人員今天持續全力搜尋。

事發現場一帶街景圖。 （圖／Googlemap）

事發經過據調查，始於13巡防區管制官，接獲馬公分局的勤指中心通報，指稱民眾有來報案，表示他的30歲何姓男友人，昨天下午5點獨自騎機車前往三連石滬潛水，但目前仍未返家，機車還留在現場，經查其在澎防部服役，請求協尋。

警消、海巡、岸巡、澎防部人員昨晚徹夜搜尋找不到人，13巡防區累計派遣海上1艇8人、岸上7車11人，以及一架空中偵察機，澎防部也回應，持續全力配合警消跟海巡找人，也已成立專案小組，協助家屬處理後續相關事宜。

