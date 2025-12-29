澎防部上士「中共軍演前夕」潛水失聯！機車、手機留三連石滬旁 警消苦尋一夜未果...擴大搜索中

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

中國今（29）日針對台灣進行「正義使命-2025」演習，在兩岸情勢緊張之際，軍方內部卻傳出人員行蹤不明，澎湖防衛指揮部通資連一名何姓上士，在昨（28）日與友人相約自馬公市山水三連石滬出海潛水，事後卻不見人影，現場僅留下騎乘的機車與手機，警消獲報後立即與海巡署展開協尋，目前搜救仍在進行中，至今仍無所獲。

澎湖防衛指揮部通資連一名何姓上士昨（28）日自三連石滬潛水失蹤。（圖／民眾提供）

據了解，何姓上士和友人相約28日下午5時許，從馬公市山水三連石滬（23°30'31N、119°36'12E）出海潛水，但直至晚間11時許仍不見蹤影，也未返家，親友驚覺有異立即報警，澎湖縣警局馬公分局勤指中心獲報後，立即啟動搜救機制，並通報海巡署第13巡防區、消防局進行協尋，而何姓上士騎乘的機車、手機則遺留在海濱現場。

廣告 廣告

經過連夜搜尋未果，巡防區共計派遣1艇8人（海上）、7車11人（岸際）及空偵機1架次，同時通報安檢所、澎湖漁業電台，請鄰近漁船協助搜尋，對該海域進行海、陸、空地毯式搜索，澎防部亦派出2艘海龍蛙兵快艇加入搜救行列，目前持續擴大搜尋範圍中。

何姓上士騎乘的機車、手機遺留在現場。（圖／民眾提供）

對此，陸軍澎湖防衛指揮部今表示，本屬作業隊何姓士官於休假期間，疑似前往澎湖山水海域潛水後失聯，目前仍由警消與海巡單位執行搜救中；澎防部強調，單位接獲報案後，立即派遣幹部前往協處並聯繫家屬，持續配合警消搜救，後續也將加強官兵防險教育，避免單獨從事高風險活動，確維行動安全。

更多FTNN新聞網報導

男自首「2年前勒殺婦人」！棄屍處卻找不到遺體 高大成：恐難定罪

高雄詭譎命案！男子致電女友兒稱「你媽死了」 載屍潛逃南下落網...車內查獲毒品

40歲男山友攻雪山失溫送命！受困4山友吊掛救援下山 惡劣慘況曝

