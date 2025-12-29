澎防部上士「中國軍演前夕」潛水失蹤 陸海空三路急尋

事發一帶街景圖。翻攝自google map



中國今日（12/29）針對全台發動軍演，然而值此時刻卻傳出澎防部通資連上士出海潛水後失蹤，澎湖縣政府警察局接獲通報後，立即聯絡友軍單位發動協尋，就連澎防部海龍部隊也出動，現場留下失蹤人員機車及手機，至今仍無所獲，目前軍警與海巡等單位正全面搜尋中。

13巡防區昨日（12/28）深夜11時接獲澎湖縣政府警察局馬公分局勤指中心通報，表示有民眾報案其友人自28日下午約5時，在馬公市山水三連石滬（23°30'31N、119°36'12E）出海潛水迄今未返家，協請協尋。13巡防區同步申報線上巡邏組及線上巡防艇前往協尋，另通報安檢所加強岸際及港區協尋，並立即申請空偵機，同時通報澎湖漁業電台，請鄰近漁船協尋，同時規劃系統搜救圖，轉發各單位加強岸際及海域搜索，連夜對該海域進行海陸空地毯式搜索。

經過連夜搜尋，巡防區共計派遣1艇8人（海上）、7車11人（岸際）及空偵機1架次。鎖港責任區及第三（鎖港）巡邏組會同澎湖縣政府警察局馬公分局鎖港派出所（1車2人）、澎湖縣政府消防局第一大隊澎南分隊（2車4人）持續搜尋岸際未果，澎防部也出動2艘海龍蛙兵快艇，前往現場搜尋。

據了解，失蹤男子為家住花蓮的何姓士官，昨日下午利用休假時間騎車前往馬公山水三連石滬海域潛水，隨後便持續失聯，所騎乘機車置於岸際。澎防部表示，獲報後持續配合警消搜救，並立即派遣幹部前往協處，同時組織專案小組協助花蓮家屬前來處理，另也加強官兵防險教育，避免單獨從事高風險活動，確保行動安全。

