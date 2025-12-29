澎防部士官潛水失聯 軍警海巡全力搜尋

（中央社澎湖縣29日電）陸軍澎湖防衛指揮部今天表示，作業隊何姓士官昨天休假前往澎湖山水海域潛水後失聯，目前軍警與海巡等單位全面搜尋中。

澎防部表示，家住花蓮的何姓士官，昨天下午利用休假時間，騎乘機車前往馬公山水三連石滬海域潛水未歸，所騎乘機車置於岸際；經軍方向警方報案，包含澎防部所屬的飛彈快艇部隊、警消與海巡等單位徹夜搜尋，並無進一步發現，今天持續在海上與岸際搜尋。

此外，澎防部說，何姓士官休假外出潛水未歸，在獲報後，持續配合警消搜救，並即派遣幹部前往協處，同時組專案小組協助花蓮家屬前來處理；另也加強官兵防險教育，避免單獨從事高風險活動，確保行動安全。（編輯：吳素柔）1141229