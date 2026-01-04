澎防部所屬士官潛水失聯 遺體望安尋獲 (圖)

伊朗日前爆發大規模經濟示威活動，當局今天(3日)表示，至今已有至少10人因暴力衝突喪命，目前抗議潮仍沒有平息的跡象。 美聯社引述當地媒體報導，昨晚在中部聖城科姆(Qom)發生一起手榴彈爆炸事件，導致一名男子身亡。安全官員指出，該名男子試圖對民眾發動攻擊。 另一起死亡事件則發生在德黑蘭西南方370公里的哈爾辛市(Harsin)，隸屬伊朗革命衛隊的志願部隊「巴斯杰」(Basij)一名成員遭暴徒攻擊身亡。 這波抗議潮源於去年12月28日，德黑蘭的部分商家因不滿經濟衰退而發動罷工，後來逐漸演變成遍及全國的大規模示威活動，31省中的22省都有民眾走上街頭，是自2022年艾米尼(Mahsa Amini)事件以來最大的示威潮。美國總統川普(Donald Trump)更揚言，如果伊朗的和平示威者遭當局殺害，美國「將會出手相救」。 伊朗受到2018年美國重啟制裁影響，經濟持續低迷，現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖表態願與示威群眾對話，但他也坦言，由於伊朗里亞爾(Rial)急速貶值，政府能做的並不多。 伊朗近來也向西方國家發出訊號，希望能重啟核談判以換取減輕制裁。不過，川普與以色

