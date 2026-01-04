澎防部所屬士官潛水失聯 遺體望安尋獲 (圖)
澎湖縣政府警察局望安分局表示，4日上午有民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一遺體，警方與海巡單位獲報派員處置，經指認是陸軍澎湖防衛指揮部所屬作業隊潛水失蹤的何姓士官。（澎湖望安分局提供）
中央社 115年1月4日
