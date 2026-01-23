澎防部攜手警調 共築法治與國防安全網

記者李承勳／綜合報導

為強化與澎湖地方情治機關交流合作，陸軍澎湖防衛指揮部指揮官陳中將昨日在政戰主任王上校與保防組長詹中校陪同下，接待新任法務部調查局澎湖縣調查站主任李應泉蒞部拜會，雙方針對「強化法治教育」、「防範詐騙、洗錢」以及「保密防諜工作」等核心議題深入交流，期盼透過軍調合作，建構綿密防護網絡，全面杜絕詐騙及共諜情事發生。

會談中，李應泉表示將配合部隊需要，定期派遣具實務經驗調查官，針對詐騙防治、各類刑案法規及中共滲透態樣防制實施專題宣講，建立官兵正確認知與警覺；此外，也談到王主任日前出席澎湖縣警察局長交接典禮時機，與局長林樹國研討近期層出不窮的網路詐騙事件，均有共識將整合警、調單位最新防詐資訊，協助官兵識別假投資、假借貸等手法，確保官兵財產安全，以維繫部隊戰力。

陳指揮官進一步表示，澎防部將與警、調單位共同深化聯繫機制，除提升官兵「保密防諜」警覺，嚴密防範中共情蒐與滲透破壞，落實「國家安全，人人有責」之目標外，也同步強化官兵防範詐騙的教育及警覺，「防詐騙、防洗錢、防共諜」，共同守護澎湖地區安全與部隊純淨。

澎防部攜手警調單位，共築法治與國防安全網。（澎防部提供）