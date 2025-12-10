澎防部鎮疆操演 厚植防衛作戰能量

記者張雅淳／澎湖報導

為強化防區整體防衛作戰能力，陸軍澎湖防衛指揮部昨日實施「鎮疆操演」，模擬敵軍進犯，結合作戰地區敵情威脅與敵可能行動為想定，全程以高強度火力運用與連續作戰節奏為主軸，藉由各式輕、重型武器實彈射擊，檢驗官兵平日戮力訓練成果，厚植防區整體防衛作戰能量。

澎防部昨日在五德訓場實施「鎮疆操演」，依「照明彈示警射擊」、「防空接戰程序演練」、「火砲射擊訓練」、「迫砲射擊訓練」、「戰車射擊訓練」及「編制武器射擊」等課目循序推展，官兵運用M60A3戰車、CM21甲車、155及105榴砲、120迫擊砲與50機槍、40榴彈槍、T74機槍等建制武器，依序實施實彈射擊，透過高密度火網與快速射擊節奏，驗證指揮管制與火力協調程序，確保部隊在高強度訓練條件下，能有效掌握射擊節奏，展現單位整體火力。

操演自凌晨時刻展開，官兵在冷風與微光中完成彈藥鑑濾、提領及通聯測試，並逐一檢整火砲、戰車與甲車等武器裝備，確保在高強度戰備條件下仍能維持最佳妥善率。隨著操演展開，照明彈劃破夜空，頓時照亮海面及灘岸目標區。隨後，M60A3戰車實施戰車砲暨同軸機槍射擊及直接瞄準射擊等課目，同時配合155及105榴砲、120迫擊砲等各式火砲，同步編織綿密火網，掩護戰、甲車射擊海上目標，驗證各式武器性能與射擊精準度。

戰車營戰1連副車長廖宇祥中士表示，面對澎湖冬季強風影響車體穩定與射控系統，全車組員在射擊前反覆確認口令、調整射擊角度與節奏，並透過例行保養、檢整武器裝備，降低天候變化帶來的風險，讓每一次射擊都更臻完美。廖宇祥強調，射擊安全與射擊判斷同樣關鍵，每一發彈藥都必須在最安全的狀況下，精確命中目標，才能完整展現戰車火力與部隊整體戰力，確保任務圓滿達成。

陸軍澎防部昨日實施「鎮疆操演」，模擬敵軍進犯，結合作戰地區敵情威脅與敵可能行動為想定，進行火砲射擊，震撼火光劃破黎明前的寂靜，展現官兵平日精實訓練成果，提升整體防衛能量。（記者張雅淳攝）

操演自凌晨時刻展開，官兵在冷風與微光中完成彈藥提領及射擊前準備。（記者張雅淳攝）

CM21甲車對目標區實施射擊。（記者張雅淳攝）