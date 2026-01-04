澎防部30歲上士潛水詭失蹤！ 8天後遺體在沙灘尋獲

澎湖馬公山水三連石滬去年底發生意外，30歲何姓上士潛水失聯。經多日搜尋，今（4日）中午於望安西洞尾沙灘尋獲遺體。

澎湖馬公山水三連石滬去年底發生意外，30歲何姓上士潛水失聯。經多日搜尋，今（4日）中午於望安西洞尾沙灘尋獲遺體 。 （資料圖／翻攝自Googlemap）

據了解，澎湖縣馬公市一名30歲的澎防部上士何姓男子於2025年12月28日休假期間出海潛水，但隨後失聯。友人發現其機車後報警，經過多日的搜救行動，警方和消防隊動用了巡防艇及空中偵查，但皆未能找到他。

直到2026年1月4日中午，當地民眾在望安西洞尾沙灘附近發現一具男性遺體，警方隨即確認該遺體為失蹤的何姓上士。遺體穿著灰色水母衣及配備，面部因為水下環境而無法辨認。警方已通知家屬前來辨認，並協助將遺體運回。

