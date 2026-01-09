澎養殖海膽貴！量少價高 一顆最貴500元

許多饕客談到美食，總少不了對馬糞海膽的熱愛，但想在非產季大飽口福，口袋恐怕得夠深。（圖／東森新聞）





許多饕客談到美食，總少不了對馬糞海膽的熱愛，但想在非產季大飽口福，口袋恐怕得夠深。澎湖地區近年來人工養殖技術獲得突破，讓民眾即便在野生海膽禁採期的冬天，也能吃到新鮮肥美的海膽。不過物以稀為貴，現階段冬季養殖海膽數量稀少，市面上一顆最高要價達新台幣500元。



一顆顆馬糞海膽在炭火上烤得滋滋作響，殼內打入雞蛋慢火烘烤，金黃色澤伴隨鮮甜香氣，令人食指大動。有顧客表示，自己本身不太敢嘗試生食海膽，擔心會有腥味，但品嘗過這種加蛋慢烤的料理方式後，發現腥味完全去除，口感相當鮮美。

澎湖地區的野生馬糞海膽受限於海域放流及保育成果不彰，多年來產量持續銳減，且僅限夏季捕撈。所幸近年透過人工技術培育，成功突破季節限制。養殖業者顏家康指出，這批養殖成果相當成功，存活率高達六成以上；據他觀察，只要每日正常餵食，海膽不僅不會變瘦，還能保持一年四季都肥美的狀態。



然而，冬季想吃海膽代價不小。由於野生海膽缺席，市場全仰賴養殖供應，整體產量不多導致價格水漲船高，平均比夏季貴上50元。顏家康透露，目前市面上養殖海膽行情，一顆價格約落在300至500元之間，但他自家販售盡量不隨外面的高行情起舞，維持在250元起跳。



儘管突破技術讓民眾在冬天也能大啖海膽，但目前仍經常面臨供不應求的狀況。瞄準未來的旅遊旺季市場，澎湖養殖業者計畫後續將增加海膽苗的放養數量，期盼能滿足更多饕客的味蕾。

