澤倫斯基做出重大讓步 烏克蘭願放棄加入北約換取西方國家的安全保障

美國特使表示美國、烏克蘭代表就和平的20點計劃、經濟議程等進行深入討論，取得重大進展。（圖片來源／Volodymyr Zelenskyy / X）

《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日在德國柏林與美國特使舉行長達5個小時的會談，主要是希望早日結束烏克蘭與俄羅斯的戰爭。

會談期間，澤倫斯基做出重大讓步，提出放棄加入北約（NATO）的願望，以換取歐美提供類似北約的安全保障，他和歐洲大國領袖、美國特使的談判將於周一（12月15日）繼續進行。

烏克蘭願意放棄加入北約的目標

川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，他、川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與澤倫斯基會晤，為結束二戰以來歐洲最血腥的衝突做出最新努力，聲稱「會談取得很大進展」，不過，會談的全部細節尚未透露。

澤倫斯基的顧問德米特羅·利特溫（Dmytro Lytvyn ）表示，總統將在周一會談結束後就此發表評論。利特溫說，官員正在審議相關文件草案，「會談持續了五個多小時，今天（12月14日）以雙方同意明天上午繼續會談而告終。」利特溫在WhatsApp聊天室告訴記者。柏林會談前，澤倫斯基表示，願意放棄烏克蘭加入北約的目標，以換取西方國家的安全保障。

此舉對烏克蘭而言意義重大。烏克蘭一直努力，希望加入北約，將此目標視為抵禦俄羅斯攻擊的保障，而這一願望也寫入烏克蘭憲法，但此舉也符合俄羅斯發動戰爭的動機，儘管基輔目前為止一直堅持不向莫斯科割讓領土。

美國特使稱會談取得重大進展

「雙方代表就和平的20點計劃、經濟議程等進行深入討論，取得很大進展，他們將於周一上午再次會面。」美國特使威特科夫在社群媒體X上發文稱。

此次會談由德國總理梅爾茲主持。消息人士透露，梅爾茲在會談結束後發表簡短講話，隨後雙方開始談判，其他歐洲領導人也將於周一前往德國參加會談。

「烏克蘭從一開始就希望加入北約，因為北約提供真正的安全保障，但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這一方向。」澤倫斯基在WhatsApp聊天室回答記者提問時表示。

「因此，如今烏克蘭與美國之間的雙邊安全保障、美國給予我們的類似《北約第五條》的保障，以及來自歐洲夥伴和其他國家（如加拿大、日本）的安全保障，為防止俄羅斯再次入侵提供契機。」澤倫斯基說。

「這已經是我們做出妥協了，而且安全保障應該具有法律約束力。」烏克蘭總統強調。

普丁要求北約不向東擴張

俄羅斯總統普丁一再要求烏克蘭正式放棄加入北約的野心，並從基輔仍然控制的約佔頓巴斯地區10%的土地上撤軍。莫斯科也表示，烏克蘭必須保持中立，任何北約部隊都不得駐紮在烏克蘭。

俄羅斯消息人士今年稍早表示，普丁希望西方主要大國做出「書面」承諾，北約不向東擴張，實際上這種要求是正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦和其他前蘇聯加盟共和國加入北約的可能性。

周日，澤倫斯基也表示，美國提出在頓巴斯東部部分地區建立「自由經濟區」的計畫是不公平的。他說，目前還不清楚誰將管理擬議的經濟區，並補充說，如果目前的和平談判失敗，烏克蘭必須尋求其他途徑結束與俄羅斯的衝突。

根據烏克蘭國際文傳電訊社報導，澤連斯基表示，美國提出一項妥協方案，即烏克蘭武裝部隊從頓巴斯東部部分地區撤出，以換取俄羅斯不會進入烏克蘭東部部分地區。

