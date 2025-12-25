澤倫斯基公佈20點新和平方案：俄烏簽互不侵犯條約、兩國撤軍仿南北韓設立「非軍事區」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日公布一份、與美國共同制定的修訂版和平計畫草案，強調這是基輔為結束與俄羅斯戰爭，迄今為止所做出的最大努力。這份計畫一共包含20項條款，範圍非常廣泛，從烏克蘭希望獲得的安全保證、以防止俄羅斯未來再次侵略，到對戰後重建滿目瘡痍國家的承諾。

但是，澤倫斯基也坦言，烏克蘭與美國如今仍在「領土問題」上，依舊無法達成完全共識，這也是和平談判中最大的癥結點。接下來，這份新版草案將由美國轉交俄羅斯。但目前不清楚，烏克蘭在關鍵爭議點上提出的妥協方案，將如何被具體傳達給莫斯科。

以下是澤倫斯基的20點計畫重點整理。

澤倫斯基在記者會上表示，他對草案特別滿意的一點是，基輔與華府在安全保證方面已大致取得一致，共同確保「俄羅斯不會再次入侵烏克蘭」。這些保證包含：在西方諸國資助下，烏克蘭能在和平時期繼續維持80萬規模的正規軍，以及同意讓烏克蘭加入歐盟（EU）。

俄羅斯總統普京主持年度記者會。（美聯社）

駐紮在烏克蘭前線的俄羅斯士兵。（美聯社）

另一個則是安全保證，其中包含一項、必須經美國國會表決通過的「美烏雙邊安全協議」，以及歐洲持續在海陸空給予烏克蘭防禦體系支持。部分歐洲國家已表態，一旦此安全框架生效、他們願意向烏克蘭部署維和部隊，但這一點對俄羅斯來說，是明確且堅決反對的項目。

烏克蘭與美國也同意多項防止戰火再起的措施，像是建立監督機制和雙方簽訂互不侵犯條約。草案也做出承諾，完成和平停火後，必須釋放所有戰俘與被拘留的平民回國，而烏克蘭也將在協議生效，儘快恢復民主選舉。

那分歧又集中在哪些部份？烏克蘭東部四大區域的未來命運，是和平談判中、最複雜且棘手的難題。

前往歐盟訪問和演說的烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

此前一份由俄羅斯與美國起草的和平提案，要求烏軍全面撤出、目前控制的頓內茨克（Donetsk）地區，將這片土地轉為類似南北韓38度線的非軍事區（DMZ）。基輔當時毫無猶豫地拒絕，強調烏克蘭絕不可能單方面交出、俄軍從未攻佔過的自家領土。

而在新版折衷方案，烏克蘭做出讓步、同意在頓內茨克設立非軍事區，但強調這個整個區域的基礎，可與此同時，不僅烏軍需要後撤、俄軍也必須從控制區域撤兵，將這片地區畫成由國際部隊監管的緩衝非軍事區，其實就是如今南北韓與聯合國（UN）的做法。

「美國人正試圖找到一種方式，讓這件事看起來『不是撤軍』，因為我們反對撤軍，他們正在尋找非軍事區或『自由經濟區』的形式，試圖讓雙方都能接受。」

南韓與美國士兵站在南北韓交界的非軍事區（DMZ）。（美聯社）

另一個重大分歧點，涉及俄羅斯佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。該核電廠是歐洲最大核電站，發電量達六吉瓦，基輔認為、這對戰後重建工程至關重要，絕不能拱手讓人。澤倫斯基表示，美國曾提議由華府、基輔與莫斯科共同控制核電廠，並且三方共享收益，但烏克蘭無法接受與俄羅斯進行能源交易。

總以商人模式介入國際紛爭的川普，如此積極介入調停，自然不可能空手而回，而新版和談計畫中多項條款，直接涉及美國在戰後的經濟利益。舉例來說，草案提出成立「烏克蘭發展基金」，用以投資科技、資料中心與人工智慧等高發展潛力產業。而美烏也將合作推動重建，涵蓋能源等關鍵領域，讓美商能獲得特別許可，烏克蘭進行「礦產與天然資源開採」。

此外，文件還指出，將設立「數個基金」以推動烏克蘭戰後復甦與重建，最終嘗試募資高達8000億美元（約新台幣25.1兆元）。而這個重建計畫，屆時將任命一位執行長主導，外界普遍認為，與美國政府關係密切、也是全球最大資產管理公司之一的貝萊德（BlackRock），將被賦予這個重要任務。

俄羅斯方面怎麼說？

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已接獲簡報，了解相關談判進展。但外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）卻對這份新版的美烏和平談判草案嗤之以鼻，認為整體內容「相當缺乏建設性」。

分析認為，烏克蘭在領土安排與核電廠控制權提出的妥協方案，很可能全數遭俄羅斯拒絕。畢竟莫斯科已多次表示，該國目標是全面軍事控制頓內茨克地區，普京也在年終記者會上強調，不會放軟或妥協，甚至否定任何將核電廠歸還烏克蘭的可能性，也讓俄烏和平進程再次蒙上一層陰影。

