澤倫斯基公布最新版和平計畫 軍隊部署線擬為「接觸線」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(24日)披露由美國主導、旨在終結俄羅斯入侵戰爭的最新版本和平草案。在針對最新提案的談判中，烏克蘭贏得部分讓步，但在領土安排以及莫斯科是否能接受新條件等關鍵問題上，仍存在不確定性。

這項20點計畫由美國與烏克蘭談判代表敲定，目前正交給莫斯科進行審視。不過，克里姆林宮不太可能放棄要求烏克蘭全面撤出東部地區的強硬立場。

澤倫斯基也坦言，他對於這個版本草案中的部分內容仍不滿意。

不過，基輔成功刪除要求烏克蘭立即撤出頓內茨克(Donetsk)地區，或承認俄軍占領土地屬於俄羅斯的條款；同時，也移除了要求烏克蘭以法律形式放棄加入北約(NATO)的內容。

儘管這份草案未明文規定，但仍為烏克蘭局部撤軍鋪下道路，包括從基輔目前仍掌控的約20%的頓內茨克地區撤離部分部隊，並設立非軍事區。

澤倫斯基在長達2小時的記者會上，手持畫線與註記的計畫說明這項最新提案。

他指出，最新版本中規定：「在頓內茨克、盧甘斯克(Lugansk)、札波羅熱(Zaporizhzhia)與赫松(Kherson)地區，以本協議簽署當日的部隊部署線，視為實質上的接觸線(line of contact)。」

他補充說：「將成立一個工作小組，以確認結束這場衝突所需的部隊重新部署方案，並劃定未來潛在經濟特區的範圍。」

這似乎顯示，該方案為烏克蘭過去不願讓步、刻意延後做出決定的選項開啟一條道路，包括撤軍與設立非軍事區。

澤倫斯基表示：「我們處在俄羅斯希望我們撤出頓內茨克地區，而美國正試圖尋找一條道路的情況。」 他說，美方正在考慮「非軍事區或自由經濟區」等模式，以尋求雙方都能接受的安排。

割讓領土與北約

在莫斯科，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)展現毫不讓步的態度，堅持要求烏克蘭全面撤軍，基輔與其歐洲盟友過去形容這等同投降。

但澤倫斯基也承認，烏克蘭可能被迫在部分要求上讓步，尤其在領土問題上，否則恐失去華府關鍵的軍事支持。

澤倫斯基說表示，任何涉及烏克蘭撤軍的方案，都必須交付國內公投。他說：「如果我們要討論自由經濟區，那就必須舉行公投。」

在北約(NATO)議題上，他強調，是否接納烏克蘭，是北約成員國的選擇，並且烏克蘭無須修改該國把加入北約列為目標的憲法。

儘管如此，烏克蘭加入北約的前景仍被視為幾乎不可能，華府已明確排除這個選項。莫斯科則多次表示，烏克蘭加入北約是不可接受的，並將這列為其在2022年發動戰爭的原因之一。

該方案還提及，由美國、烏克蘭與俄羅斯共同管理札波羅熱核電廠。目前該設施由俄軍占領。澤倫斯基表示，他不希望俄羅斯對該電廠具有任何監督權。

他也指出，烏克蘭只會在協議簽署後才舉行總統大選，這正是普丁與川普近來不斷施壓的議題。

俄羅斯尚未就最新版方案發表評論，但俄方官員先前已多次批評歐洲與烏克蘭試圖修改最初的美國方案，該份方案納入多項俄方的要求。