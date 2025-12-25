澤倫斯基公布20點新和平計畫 同意建烏東非軍事區

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「今天我們有共同的夢想，我們一起許願，我們或許私底下會想"希望他(蒲亭)滅亡"，但當我們向上帝祈禱時，我們要求的更多，要求和平降臨烏克蘭，我們共同奮鬥、共同祈禱。」

澤倫斯基24號對全國發表的平安夜演說，強烈譴責俄軍連日來的大規模轟炸，並重申舉國上下對和平的渴望。這打了四年的戰爭，到底要怎麼畫下句點? 澤倫斯基前一天對外公布了，他與華府達成的最新共識。

國防方面，澤倫斯基希望美國、歐盟與北約，以類似北約第5條款的集體防禦，保障烏克蘭的安全，建立監控和平機制，以及對俄羅斯可能侵略行動的具體回應措施。另外，烏克蘭非核國家的地位不變，現行80萬的兵力規模也將照舊。

廣告 廣告

至於在經濟與政治方面，澤倫斯基要求烏克蘭要在明確規定的日期，正式成為歐盟成員國，並獲得快速加入歐洲單一市場的途徑；並要加快與美國達成自由貿易協定的進程。烏克蘭還需要8000億美元的援助基金，以便進行戰後的重建。

不過，美國、俄羅斯與烏克蘭隊烏東領土主權的歸屬，以及俄軍佔領的札波羅熱核電廠控制權仍存有歧見。澤倫斯基指出願意從交戰區撤軍，讓烏東成為非軍事區，但美方提出的是在烏方控制的頓內次克州，設立非軍事區與自由經濟區。至於俄羅斯則要求完全掌握頓巴斯。

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

