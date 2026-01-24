澤倫斯基公開點名砲轟台灣！ 說了什麼讓賴清德必須親自回應？

烏克蘭總統澤倫斯基在世界經濟論壇年會發表演說時，3度點名台灣，指控俄羅斯飛彈含有歐洲、美國與台灣的關鍵零組件，要求台灣企業停止向俄國提供電子零組件。對此，賴清德總統23日受訪時回應，呼籲澤倫斯基提供訊息給台灣，強調「我們願意加強管制」。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社）

澤倫斯基在演說中批評歐洲無力阻止俄羅斯侵略烏克蘭。他表示，當俄羅斯試圖在攝氏零下20度的嚴寒中，持續透過發動彈道飛彈與巡弋飛彈攻擊迫使烏克蘭人民屈服時，如果沒有來自其他國家的關鍵零組件，俄羅斯根本不可能再生產彈道或巡弋飛彈。澤倫斯基指出，人們常常以中國大陸幫助俄羅斯為藉口來掩飾，但不僅僅是中國大陸，如果沒有歐洲、美國與台灣的關鍵零組件，俄羅斯根本無法生產這些飛彈武器。

澤倫斯基進一步質疑，現在許多人和國家正設法穩定台灣周邊情勢以避免戰爭，但台灣的公司能否先停止向俄國侵烏戰爭提供電子零組件。這番言論在國際間引發高度關注，也讓台灣政府必須正面回應。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

賴清德23日受訪時強調，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作。他表示，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴生命。賴清德說，在未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

賴清德呼籲，請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭」。他最後祈求上帝保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。

外交部發布新聞稿說明，中華民國台灣堅定反對任何形式的侵略行為。自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施。台灣迄今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。然而美國、歐盟或台灣都同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能，而面對這樣的挑戰，我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

