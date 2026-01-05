澤倫斯基再換將 撤換國家安全局局長

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(5日)表示，他計畫撤換該國國家安全局(SBU)局長馬列克(Vasyl Maliuk)，這是更大規模人事調整的一環。在此前，澤倫斯基已更換總統幕僚長。

澤倫斯基在社群平台X表示，他已要求馬列克改為更加專注於作戰行動，並指出：「烏克蘭必須對占領者與俄羅斯發動更多不對稱行動，並在殲滅敵人方面取得更扎實的成果。」

馬列克於2023年接掌國家安全局；在其任內，烏克蘭國家安全局執行多起備受矚目的行動，包括攻擊克里米亞大橋(Crimean Bridge)與俄羅斯戰略轟炸機基地。

在此前，澤倫斯基2日宣布新人事命令，由國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)接任幕僚長職位。(編輯：楊翎)