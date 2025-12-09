澤倫斯基反駁川普 稱烏願在美歐保障下隨時選舉

（中央社記者陳彥婷基輔9日專電）俄烏和談再現波折。烏克蘭總統澤倫斯基今天回應美國總統川普日前的訪問，表示若美歐願協助確保選舉安全，烏克蘭隨時準備好舉行選舉。他並坦言，目前烏軍尚無力奪回克里米亞（Crimea），也指美國當前不支持烏克蘭加入北約（NATO）。

川普（Donald Trump）近日接受政治新聞網站POLITICO專訪時稱，烏克蘭因戰事許久未舉行選舉，久而久之漸趨不再民主。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在線上記者會反駁，表示外界對他戀棧權力的指控並不正確，強調他個人已準備好在安全獲確保的情況下舉行選舉。「我正式向美國表示，只要您和歐洲盟友協助保障選舉安全，烏克蘭就能很快舉行選舉。」

澤倫斯基說，未能在戰時舉行選舉是基於安全與程序考量，包括戒嚴期間的法律限制。他透露已請黨團著手研擬相關修法草案，以探索在戒嚴狀態下舉行選舉的可能。現行法律規定，戒嚴期間不得進行憲法修訂、全國選舉或公投，另也有關注被占領區民眾與前線軍人投票安排。

川普在訪問中另提及澤倫斯基在2019年與俄國總統普丁（Vladimir Putin）唯一一次會晤，稱澤倫斯基當時向普丁提出奪回克里米亞及加入北約的要求，但語氣「不太友好」。澤倫斯基今天證實川普所述，但承認烏克蘭當前加入北約的機會渺茫，「我們知道，美國與其他國家目前還無法接受烏克蘭入盟，俄羅斯當然更不可能。」他也坦言，烏軍缺乏足夠支援，「沒有能力奪回克里米亞半島」。

關於正與美國磋商的和談草案內容，澤倫斯基預估明天將向美方提交最終版本。他表示，由於草案涉及歐盟成員國，包括凍結俄方資產與烏克蘭入歐盟程序等，因此需與歐洲各方協調。

除包含20項停火條件的主草案外，澤倫斯基並透露另有兩份文件，分別涉及安全保障及重建安排。其中，安全保障部分已與「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）初步達成共識，目前等待烏軍與美方代表進一步討論。他表示，美國希望涉美的相關保障部分能由國會表決通過，以避免未來產生變數。

針對先前媒體披露、被視為最具爭議的「割讓頓巴斯」初版條款，在近日美方施壓下，外界估計該內容出自美方意願。澤倫斯基予以否認，強調割地建議來自俄羅斯。他並指出，儘管現正進行和談接觸，但俄軍並未停止攻擊。他認為俄方無意真正參與談判，但若俄方願停止襲擊烏國能源設施，烏方也願意作出相應停火。（編譯：田瑞華）1141210