澤倫斯基嚴厲批評歐洲軟弱 點名台灣等國零組件助俄羅斯製造飛彈

澤倫斯基和美國總統川普會晤後，烏克蘭總統澤倫斯基周四在達沃斯世界經濟論壇發表措辭嚴厲的講話，抨擊最親密的歐洲盟友軟弱、失敗且優柔寡斷，他也再次點名台灣等國製造的電子零組件流入俄羅斯，助俄軍製造飛彈。

《GB News》與烏克蘭媒體《Военное дело》報導，澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）發表演說，他尖銳批評歐洲的軟弱、軍事不作為、在安全和格陵蘭島問題上的混亂堪稱歷來他對歐洲最嚴厲的批評。

這番措辭強硬的講話引發廣泛關注，也幾乎沒有給外交克制留下任何空間。

歐洲只派兵50人防守格陵蘭

在演講時，這位基輔領導人對歐洲進行全面抨擊，指責歐洲軟弱和優柔寡斷。他質疑歐洲國家為何不願像華盛頓那樣採取強硬行動，並且舉出美國對俄羅斯油輪採取的行動為例，質疑歐洲為何不願採取同樣的行動？

緊接著，澤倫斯基對歐洲軍隊的軍事實力充滿懷疑，他嘲諷丹麥與歐洲派遣極少人部隊到格陵島的決定，質疑此舉意在向俄羅斯、中國或丹麥傳遞弦外之音。

「如果你只派30或40名士兵到格陵蘭，這究竟是給誰看？給俄羅斯？中國？還是丹麥？別人看了之後會怎麼想，這40名士兵什麼也保護不了。」澤倫斯基嘲諷。

即使歐洲對川普欲強奪格陵蘭發表強硬言論，但歐洲共組8國聯軍，加上丹麥駐軍12人，共派兵「50人」保衛格陵蘭，這數字確實有些荒謬。

格陵蘭島局勢暴露歐洲領導人的混亂

他抨擊歐洲盟國過於關注內部紛爭，以至於無法團結起來，成為一支真正的全球力量。「歐洲非但沒有在捍衛世界自由方面發揮領導作用，尤其是在美國的關注點轉移到其他地方的時候，反而迷失方向，試圖說服美國總統改變立場。」澤倫斯基抨擊。

澤倫斯基還透露，歐洲領導人曾敦促基輔不要提出以下要求：歐洲國家轉讓美國製造的「戰斧」巡弋飛彈（Tomahawk ）給烏克蘭武裝部隊，因為他們擔心這樣的要求可能會激怒美國政府。

他也譴責，歐洲仍缺乏清晰的自我防衛思想。他說，格陵蘭島局勢暴露歐洲領導人的混亂，在他看來，他們只是在等待美國對格陵蘭島的興趣消退。他形容歐洲看起來不知所措，認為川普不會認真看待這樣慌亂的歐洲。他還說，在歐洲和美國保持沉默的同時，俄羅斯仍在繼續研發飛彈。

緊接著，澤倫斯基建議，烏克蘭可以幫助歐洲保衛格陵蘭島，抵禦俄羅斯的潛在威脅。他聲稱，烏克蘭軍隊有能力擊沉該地區的敵人軍艦，並且比喻這就像是克里米亞附近的行動。他認為，如果烏克蘭是北約（NATO）成員國，這些問題本來可以解決。

俄國製飛彈零件來自歐美中台

澤倫斯基在評論與川普會談的結果時表示，俄羅斯、美國和烏克蘭三方會談將於1月23日在阿聯大公國舉行，為期兩天。他還補充說，為了結束俄羅斯與烏克蘭軍事衝突，所草擬的和談文件已接近完成，俄羅斯需要展現妥協的意願。

澤倫斯基進一步示警，俄羅斯飛彈的生產高度仰賴進口零組件，其中部分來源甚至來自對烏克蘭提供援助的國家。他指出，若缺乏他國供應的關鍵元件，俄羅斯根本無法持續製造彈道飛彈與巡弋飛彈。

澤倫斯基直言，相關零組件不僅來自中國，亦包含歐洲、美國、台灣的企業。他強調，在國際社會投入大量心力防止台灣周邊爆發戰爭之際，台灣企業是否應避免其生產的電子零件被俄羅斯用於軍事用途。他認為，切斷這類供應鏈，將比單純提供烏克蘭飛彈防禦系統來得更為有效。

