澤倫斯基將在柏林晤美歐代表 烏克蘭入歐盟議題受矚

2025年12月4日，烏克蘭總統澤倫斯基在基輔等待迎接到訪的賽普勒斯總統克里斯托多里底斯。路透社



美國與烏克蘭的談判代表團，將於當地時間14日在德國柏林就俄烏和平方案進行會談，烏克蘭總統澤倫斯基亦將在隔日與歐洲各國領袖舉行峰會，屆時是否會談及安排烏國加入歐盟一事受矚。

據德新社報導，美國與烏克蘭代表團的磋商，將為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）15日在柏林與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等歐洲各國領袖會晤前，鋪設談判進展的條件。

報導指出，美國和平談判特使魏科夫（Steve Witkoff）預計將訪問柏林，14日的協商除美烏雙方外，德國相關人士亦可能出席。目前協商地點與時間尚未公布。

路透社報導，澤倫斯基13日表示，他將與美國及歐洲代表會面，討論「和平的基本原則」，指烏克蘭需要「有尊嚴的」和平，並且必須獲得保證，確保2022年入侵烏克蘭的俄羅斯不會再次發動攻擊。

英國《金融時報》12日引述知情人士透露，在布魯塞爾的支持下，美國與烏克蘭官員正在討論一項和平提案，預計安排烏克蘭於2027年1月1日前加入歐盟。

知情人士補充說，快速的入會時程表將顛覆歐盟接納新成員的「擇優」原則，迫使布魯塞爾重新思考整個程序。在歐盟繁瑣的36個入會階段中，烏克蘭目前連1個也沒完成。

支持烏克蘭成為歐盟成員國的官員指出，將這項條件納入和平協議，將使烏克蘭加入歐盟成為既成事實。

若獲美國支持，意味著美國總統川普（Donald Trump）可能要求迄今一直出手阻撓的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）撤回否決，允許烏克蘭展開加入歐盟的政治批准程序。

