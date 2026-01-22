澤倫斯基將在達沃斯與川普會面 美國特使稱停火協議「只剩下1個待解決問題」



烏克蘭總統澤倫斯基22日預計將在瑞士達沃斯，再度與美國總統川普會面，針俄烏戰爭交換意見，於此同時，美國特使魏科夫在與總統女婿庫許納啟程前往莫斯科之前，表示停火協議「只剩下一個待解決問題」，因此若「雙方都願意面對」，很快就能達成解決方案。

英國廣播公司（BBC）報導，原本無意前往瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）、專注於解決在俄國攻擊下，烏克蘭電力供應嚴重受創問題的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），臨時更改行程，並且於22日抵達會議地點，準備與川普（Donald Trump）進行新一波對話。

美國特使對停火協議抱樂觀態度

於此同時，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）在與川普女婿庫許納（Jared Kushner）再度連袂啟程前往莫斯科進行交涉之前，表示美俄之間針對停火協議的談判「只剩下一個待解決問題」，認為這代表整個停火協議的問題「是可以解決的」，且只要「雙方都願意面對」，就能形成解決方案。

在此之前，川普21日明確表示，目前俄國總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基之間，達成協議的時機已然成熟，因此表示「他們如果不這麼做就很蠢」。

烏克蘭提出建立經濟特區方案

報導指出，目前基輔方面所提出的方案是，俄國若願意從頓內茨克地區後撤，烏克蘭也將從目前仍掌握的該地區25%領土上，後撤最多40公里，並將該區域劃作為經濟特區。

不過對於此事的發展，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）僅表示將會持續和美方特使進行討論，並且拒絕就事態發展發表評論，似乎並不如華府一般抱持樂觀態度，且目前普丁也尚未決定是否加入川普所發起的加薩和平委員會，仍使未來存在高度的不確定性。

