澤倫斯基將會川普！願辦公投不排除割讓領土

▲烏克蘭總統澤倫斯基28日將與美國總統川普在佛州會面，討論結束俄烏戰爭的20點計劃。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普，今（28日）將在佛羅里達州會面，商討結束俄烏戰爭的計劃，但雙方在領土等重大問題上仍存在分歧。澤倫斯基仍希望能軟化美國希望烏克蘭從頓巴斯地區撤軍的方案。

據路透社報導，澤倫斯基預計美東時間28日下午1時，在川普佛羅里達州的海湖莊園住所與他會面，雙方將討論烏克蘭東部有爭議的頓巴斯地區的命運，以及札波羅熱核電站的未來和其他議題。

莫斯科一再堅持要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，及其他仍在基輔控制下的地區。俄羅斯官員也反對最新提議的其他部分，這引發了人們對俄羅斯總統蒲亭是否會接受週日會談可能達成的任何結果的懷疑。

俄羅斯27日向烏克蘭首都基輔及其他飽受戰火蹂躪的地區，發射了數百枚飛彈和無人機，導致首都部分地區斷電。蒲亭同日表示，如果基輔不尋求迅速和平，莫斯科將繼續發動戰爭。近幾周和幾個月來，俄羅斯在戰場上穩步推進，並在週日宣稱控制了更多定居點。

澤倫斯基向美媒Axios表示，他仍然希望軟化美國提出的烏克蘭軍隊從頓巴斯地區完全撤軍的方案，如果無法實現這個目標，那麼經過數週談判達成的20點計畫，應該提交給烏克蘭全民進行公投。而最新的民調顯示，烏克蘭人可能會否決該計劃。

Axios 報道稱，美國官員認為澤倫斯基願意舉行全民公投是一個重大進步，表明他不再排除領土讓步的可能性；不過澤倫斯基表示，俄羅斯需要同意停火60天，以便烏克蘭能夠準備和舉行公投。

澤倫斯基26日稱「20點計畫已完成90%」，但仍未解決究竟哪些領土會割讓給俄羅斯，莫斯科堅持要拿下整個頓巴斯地區，而基輔則希望地圖上的局勢凍結在目前的戰線之內。美國尋求妥協方案，提議如果烏克蘭退出該地區，就設立一個自由經濟區，但該區域在實際運作中將如何運作仍不清楚。

