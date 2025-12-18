澤倫斯基將訪華沙 首會波蘭新任右翼總統

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)19日將前往華沙，首度與波蘭新任總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)面對面會晤，而由於納夫羅茨基先前對基輔的批評，此次會晤恐將氣氛緊張。

納夫羅茨基贏得總統大選後，這位民族主義領導人已和澤倫斯基通過電話，但時隔4個月，這兩人才將首次見面。

自俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭以來，波蘭一直位於火線上，且收容了超過100萬逃離戰火的烏克蘭難民。

根據當地媒體報導，納夫羅茨基對兩國關係現狀感到不滿，已至少3度拒絕了前往基輔的邀請，他的隨行人員則暗示，他希望澤倫斯基訪問華沙。

多位烏克蘭分析家表示，基輔政府將此一決定視為「輕蔑」。

一名歐洲聯盟(EU)官員向法新社表示，「納夫羅茨基先生看待與烏克蘭關係的方式，比他的前任強硬」。波蘭前總統杜達(Andrzej Duda)是支持烏克蘭的保守派。

他們補充說，基輔一直在等待華沙方面聯繫，「以便和新任波蘭總統真正建立合作關係」。

民族主義歷史學家納夫羅茨基對基輔有諸多不滿，他指責烏克蘭未將波蘭視為平等的夥伴，波蘭極右派經常援引這一論點。

他本週向波蘭網路新聞媒體wp.pl表示：「我們確實支持烏克蘭，我們也會持續這樣做，但我們需要學會像夥伴一樣合作，而非像次要夥伴一樣。」

納夫羅茨基是美國總統川普(Donald Trump)的支持者，他也批評基輔對於波蘭接納烏克蘭難民及提供的軍事和人道援助缺乏感激。

然而，波蘭仍然是烏克蘭對抗俄羅斯侵略的一個重要盟友，且大多數西方援助都要經過波蘭。 (編輯:柳向華)