澤倫斯基將赴佛州會晤川普！稱美烏安保協議「幾乎已準備就緒」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他希望於28日在佛州與美國總統川普（Donald Trump）會面，討論結束戰爭談判中最主要的障礙「領土問題」；目前1項包含20點內容的和平框架，以及1項安全保障協議，均已接近完成。

澤倫斯基在宣布這場會面時指出：「在新年前，有很多事情可以被決定。」他補充，華盛頓正主導推動結束俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭，這場衝突是歐洲自第2次世界大戰以來最致命的戰爭。

澤倫斯基在1個WhatsApp聊天中對記者表示，烏克蘭與美國之間的安全保障協議「幾乎已準備就緒」，而20點和平計畫草案的完成度已達90%。

此前，川普在26日刊出的《政客》（Politico）專訪中表示：「在我批准之前，他什麼都沒有。」並補充稱：「所以我們要看看他到底拿出了什麼。」

澤倫斯基還向《Axios》透露，美國提出了1項為期15年的安全保障協議，並可選擇延長，但基輔方面希望協議期限能更長。鑑於過去盟友提供的安全保障屢屢失敗，烏克蘭正尋求具備高強度且具有法律約束力的協議，以防止俄羅斯再次發動侵略。

澤倫斯基透露，此行與川普會面的目的，是對相關草案進行「細部修正」，並討論可能涉及烏克蘭經濟的協議。他補充說，目前尚未準備好確認是否會在訪問期間簽署任何協議，但烏克蘭對此持開放態度。

川普則表示，他相信這次會面將進展順利，並指出他預期「很快，在我希望的情況下」與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話。

在談判持續推進之際，領土問題仍然是最大的障礙之一。澤倫斯基在公布會議議程時表示，「至於這些敏感議題，我們將討論頓巴斯（Donbas）以及札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）。我們當然也會討論其他問題。」

莫斯科方面要求烏克蘭從俄軍尚未成功佔領的頓內茨克州（Donetsk）部分區域撤軍，以實現對整個頓巴斯地區的全面控制；該地區由頓內茨克州與盧甘斯克州（Luhansk）組成。基輔方面則希望戰鬥能夠在目前的實際交戰線上停止。

為尋求折衷方案，美國提出，如果烏克蘭放棄頓內茨克地區的部分區域，將設立1個自由經濟區，但該提案並未說明該經濟區將如何運作。

《Axios》引述澤倫斯基的說法指出，如果他無法說服美國支持烏克蘭在領土議題上的「強硬立場」，他願意將20點和平計畫交付全民公投，但前提是俄羅斯必須同意停火60天，讓烏克蘭有時間準備並舉行投票。

川普曾多次對談判進展緩慢表達不滿；他先前也強調，只有在他認為可能出現重大外交突破時，才會與澤倫斯基會面。

與此同時，澤倫斯基也表示，部分歐洲領導人可能會以線上方式參與相關會談。26日，他與包括北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte），以及被視為與川普關係密切的芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）在內的多位歐洲領導人，討論了28日會面的準備工作及談判進展。

在俄羅斯方面，副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）向俄媒《國際文傳電訊社》（Interfax）表示，基輔版本的20點和平計畫，跟俄羅斯目前與美國討論的內容「有根本性的不同。」不過，他也補充：「我認為，2025年12月25日將會留在我們的記憶中，成為1個轉捩點，因為我們確實更加接近了解決方案。」

克里姆林宮於26日表示，在莫斯科收到美國提出的潛在和平協議文件後，普丁的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）已與川普政府成員進行通話，但未透露俄方對這些文件的具體看法。

俄媒《工商日報》（Kommersant）報導指出，普丁曾向部分俄羅斯頂級企業家表示，他或許願意交換俄軍在烏克蘭其他地區控制的部分領土，但作為交換條件，他要求取得整個頓巴斯地區。

即使談判仍在進行，俄羅斯仍持續猛烈攻擊烏克蘭的能源基礎設施，並加強對烏克蘭南部主要海港所在地敖德薩（Odesa）地區的打擊。26日，俄羅斯才對東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）的攻擊造成2人死亡。對此，澤倫斯基聲稱，他計畫在與川普會面時，提出對俄羅斯施加進一步壓力的議題。

原始連結

