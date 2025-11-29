澤倫斯基幕僚捲入能源貪污醜聞 「住所遭調查」宣佈辭職

曾參與烏克蘭與美國的和平協議談判的烏克蘭總統澤倫斯基辦公室主任安德烈·葉爾馬克（Andriy Yermak），在烏克蘭政府對國內貪腐事件展開重大調查期間住所遭到搜查，葉爾馬克隨後宣佈辭職。

澤倫斯基的辦公室主任捲入能源醜聞，宣佈辭職。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，烏克蘭國內正在調查一起涉及高級官員的能源貪污案，負責調查的國家反腐敗局和反腐敗檢察官辦公室表示已經搜查了葉爾馬克的辦公室以及他的公寓。葉爾馬克在即時通訊軟體Telegram上發文表示：「調查人員沒有遇到任何阻礙。」他還補充說，他正在全力配合調查，他的律師也在場。

廣告 廣告

葉爾馬克是烏克蘭的一位有影響力的人物，也是與美國進行談判的關鍵參與者。而他涉入貪污案也為澤倫斯基帶來了更多難題，他正尋求西方國家繼續支持烏克蘭的戰爭，並努力確保外國資金的持續到位。而歐盟方面告知澤倫斯基，他必須嚴厲打擊腐敗。

澤倫斯基在一段視訊談話中宣布了葉爾馬克辭職的消息，他表示，他不希望「有任何謠言和猜測」。

儘管葉爾馬克目前並未被指控任何不當行為，但澤倫斯基所在政黨的幾位資深議員表示，為了恢復公眾信任，葉爾馬克應該為能源醜聞負責。有些人甚至表示，如果澤倫斯基不解僱他，該黨可能會分裂，從而威脅到總統在議會的多數席位。

延伸閱讀

港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查

宏福苑大火奪128命全球關注 英王查爾斯三世發文慰問

甄子丹妻PO「陸製防護網」釀香港火災惹議 道歉認：措辭不當