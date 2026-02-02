澤倫斯基才宣布4日重啟美俄烏談判 烏克蘭礦工遭俄無人機攻擊12死



俄烏戰事在談判前夕再添傷亡。烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機1日攻擊第聶伯羅彼得羅夫斯克州1輛載送礦工的巴士，造成至少12死、7傷，烏方痛批這是針對能源工人的「蓄意攻擊」。而就在幾個小時前，總統澤倫斯基才宣布由美國斡旋的第2輪美俄烏談判將於4日至5日舉行，強調已準備展開「實質性」對話。

路透社報導，烏克蘭官員1日表示，1架俄羅斯無人機攻擊1輛載有礦工的巴士，造成至少12人死亡。幾小時前，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才宣布將展開新1輪和平談判，外界對俄方是否暫停攻擊能源基礎設施仍存疑。

廣告 廣告

烏克蘭第1副總理兼能源部長什梅加爾（Denys Shmyhal）表示，這起發生在東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州的攻擊，是1次「冷酷且蓄意針對」能源工人的行動。受害者所屬公司「DTEK」指出，他們當時正結束輪班工作、返程家園中。

烏克蘭政府和DTEK表示，俄軍無人機擊中載送礦工的巴士，造成至少12人死亡、7人受傷。DTEK在聲明中指出，俄軍對該地區一座公司礦場發動「大規模恐怖攻擊」，死傷者全為下班返家的員工。什梅加爾在Telegram上寫說：「今天，敵人對第聶伯羅彼得羅夫斯克州的能源部門工作人員發動了1次冷酷且有針對性的攻擊。」

美俄烏三方談判將於4日至5日舉行

這次攻擊發生的前幾個小時，澤倫斯基宣布，由美國斡旋的美俄烏三方第2輪談判將於4日至5日舉行。在這場已持續近4年的戰爭中，基輔一方面面臨美方施壓要求達成和平協議，另一方面也持續遭遇俄羅斯空襲，能源系統在近年最寒冷的冬季之一中遭到重創。

首輪由美國支持的三方談判於1月底舉行，但在關鍵的領土問題上，俄烏雙方未取得進展。莫斯科仍要求基輔割讓更多東部戰區領土，烏方則拒絕接受。澤倫斯基表示，新1輪談判將於2月4日至5日在阿布達比舉行，並稱烏克蘭已準備好進行「實質性」對話。同時，烏軍也正努力阻止俄軍在戰場上持續推進。

克里姆林宮兩天前表示，應美國總統川普（Donald Trump）要求，俄方已同意暫停對能源基礎設施的攻擊直到1日，基輔方面則稱將採取對等措施。不過，烏克蘭指出，這項暫停原本應持續到6日。





雖然雙方近日未通報對能源系統發動重大攻擊，澤倫斯基1日仍表示，俄軍正在襲擊俄羅斯鐵路及其他後勤設施。他也提到，第聶伯河前線對岸兩座城市的電網遭到攻擊，但未明確指控俄方違反能源停火協議。當天，烏克蘭再度迎來寒流，氣溫降至攝氏零下15度，在嚴寒天氣下，能源設施的安全更顯關鍵。

更多上報報導

哈米尼警告美攻伊朗恐引爆「區域戰爭」 川普：談不成就見真章

眾院選舉倒數！自民黨民調橫掃西日本 可望突破243席取得絕對多數

中央軍委副主席為何是中國最危險職位？ 習近平掌權13年逾110名解放軍高官落馬