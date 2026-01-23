澤倫斯基批台電子零件助俄造彈 賴允加強管制

烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣電子零件流向俄國生產飛彈，賴清德總統23日連發2文強調，我們的立場很明確，任何協助侵略者作為都是我國政策所不容，受訪時再度喊話澤倫斯基提供訊息給台灣，「我們願意加強管制」，綠委更敦促經濟部、國安會啟動跨部會徹查。

澤倫斯基22日在瑞士達沃斯演說批評，如果沒有來自其他國家的關鍵零組件，俄羅斯根本不可能再生產彈道或巡弋飛彈。他點名台灣企業「能不讓生產的電子零件為俄國所用嗎？」

賴清德昨天上午9點多特別於X平台貼出一張他在總統府辦公室窗邊，擺放烏克蘭國旗圖樣的蝴蝶蘭盆栽照片，並連發2文指出，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。

他表示，我們樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與澤倫斯基總統交換更多資訊；並指台灣也有青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命，「我們立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容。我們衷心祈求烏克蘭早日重獲和平」。

賴清德隨後出席活動受訪時重申「台灣與烏克蘭人民站在一起」，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，在未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

外交部則發新聞稿澄清，我國自2022年俄烏戰爭以來，即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施，也致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。歡迎烏克蘭政府向我國提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

經濟部也回應，曾6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時，須切結不得轉運，我國晶片及工具機自2024年4月起，已無出口俄羅斯。

綠委陳冠廷表示，國際直接點名對台灣是嚴重警訊，他要求經濟部與國安會立即啟動跨部會「徹查清查」專案，全面盤點SHTC（戰略性高科技貨品）與敏感零組件的高風險交易樣態與可能轉運鏈，聚焦可疑中介商、異常交易與高風險第三地，直言最棘手灰色地帶常出現在出口之後。