澤倫斯基批台電子零件流入俄國 賴清德祈求上帝：願打擊第三地轉運等違法行徑

賴清德祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣電子零件流入俄羅斯，歐美企業沒有嚴厲譴責，導致俄羅斯總統普丁持續發動戰爭。對此，總統賴清德今（23）日表示，「我們樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與澤倫斯基交換更多資訊」。他並祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平。

澤倫斯基於世界經濟論壇發表演說，並說，俄烏戰爭過去一年幾乎沒有任何改變，俄羅斯能夠持續生產飛彈，與部分企業未被有效制止、持續向俄方供應關鍵零組件有關。他點名，包括台灣在內的電子零件流入俄羅斯，而歐洲與美國等相關企業沒有嚴厲譴責，讓普丁得以持續發動戰爭。

賴清德今上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並受訪表示，台灣與烏克蘭人民站在一起。他列舉，包括台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列；台灣已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作；台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。

賴清德指出，未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此他在這裡請澤倫斯基把訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品」，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。他並祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

賴清德也透過社群媒體X發文表示，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。他說，「我們樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與烏克蘭澤倫斯基總統交換更多資訊。」

賴清德指出，台灣也有青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命。他強調，「我們立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容。我們衷心祈求烏克蘭早日重獲和平。」

