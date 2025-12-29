澤倫斯基抵美談俄烏協議 川普：有重大進展

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28號前往佛州海湖莊園，跟美國總統川普（Donald Trump）討論俄烏和平協議。雙方聚焦安全保障、是否放棄烏東部分領土，並劃設非軍事區或自由經濟區，川普表示這次會談出現重大進展，20點和平計畫約95%內容已經達成共識，澤倫斯基則強調，必須尊重烏國目前所控制的領土。

川澤會前 川普與普亭進行「富有成效」通話

澤倫斯基親訪佛州跟川普討論最新版、由美國斡旋的20點計畫。圖／美聯社、路透社、CNN

川普親自迎接澤倫斯基，兩人氣氛友好。圖／美聯社、路透社、CNN

川普跟澤倫斯基閉門會談近3個小時，美國國務卿盧比歐、特使魏科夫、戰爭部長赫格塞斯都出席，川普表示，在會面前已經致電俄國總統普亭（Vladimir Putin），成效豐碩，相信雙方對停火都是認真的。

會後，川澤也都表示和平協議即將達成，川普大讚會談非常棒，20點計畫約95%的內容有很多進展；澤倫斯基也說，20點計畫90%達成共識，美烏安全保障100%達成共識，美歐烏安全保障幾乎達成共識。

終戰談判條件曝 俄國要求烏克蘭撤出頓巴斯

但還有一兩個棘手議題需要解決，根據新版20點計畫，烏克蘭將獲得類北約第5條款安全保障，烏東將劃設非軍事區或自由經濟區，美國提供8000億美元協助重建，川普表示，這些都很快能有共識，至於烏國是否割地求和，澤倫斯基強調，必須尊重烏國目前所控制的領土。

克宮：「暫時停火」無助結束衝突

美烏會談前，川普已先和俄國總統普亭通過電話。俄方聲稱，俄國跟美國總統觀點大體一致，克里姆林宮強調，為停火而停火，只會延長衝突，要求烏克蘭撤出頓巴斯以結束戰爭。

如今和平協議似乎再度有望，美國、烏克蘭、歐洲預計接下來幾週進一步會談，敲定最後細節，川普也將再次致電普亭，持續斡旋烏俄終戰。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

