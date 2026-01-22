澤倫斯基抵達瑞士 將與川普在達沃斯舉行會談

美國特使魏科夫(Steve Witkoff)今天(22日)表示，烏克蘭和平談判已取得「大幅進展」，目前僅剩下一個最後議題待解決；同時，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)已抵達瑞士，準備與美國總統川普(Donald Trump)舉行會談。

澤倫斯基本週稍早曾表示，他不會出席在達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)，將留在基輔專注處理烏克蘭在俄羅斯猛烈攻擊下的能源危機。

這位烏克蘭領導人先前指出，只有在有機會與川普簽署解決這場近4年戰爭的協議，及安全保障與戰後重建相關文件時，他才會前往達沃斯。川普於21日宣布將在達沃斯與澤倫斯基會面，並稱協議已「相當接近」達成。

澤倫斯基的發言人透過聲明表示，澤倫斯基已在今天抵達瑞士，將於當地時間下午1時(格林威治時間12時，台灣時間晚間8時)與川普會談，並在與川普會面後發表演說。

魏科夫在世界經濟論壇對與會者表示：「如果雙方都想解決問題，那我們就能解決。我認為我們已經取得了很大的進展。」

魏科夫近日已在達沃斯與烏克蘭官員會談，他預定今天稍晚將與川普的女婿庫許納(Jared Kushner)一同前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)舉行會談。

魏科夫在達沃斯被問及何時將前往烏克蘭，他僅回應「很快」，未提供具體時間表。

普丁21日深夜表示，雙方將討論烏克蘭問題的政治解決方案、是否動用俄羅斯在海外遭凍結的資產用於重建，以及川普籌組「和平理事會」(Board of Peace)事宜。

克里姆林宮方面拒絕評論魏科夫對協議接近達成的樂觀說法，但表示肯定其為終結戰爭所付出的外交努力。(編輯：楊翎)