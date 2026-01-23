澤倫斯基指台灣提供俄飛彈零件 賴清德盼烏提供相關訊息

總統賴清德表示，「自由不是免費的，Freedom Is Not Free。」

停下腳步、重提這句美國俗諺，總統賴清德23日出席電器空調影音年終購物展，面對8年規模1.25兆的《國防特別條例》，卻在立法院8度卡關、沒能付委審查，連美國在台協會處長谷立言都發聲，強調美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為自己付出多少努力，讓賴清德決定再向藍白喊話。

賴清德指出，「台灣現在面臨中國的威脅，我們一定要大力支持國軍。有道是『工欲善其事，必先利其器』，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢。」

賴清德重申，希望讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。但同時間，受戰火侵襲的烏克蘭，總統澤倫斯基近日卻點名，認為俄羅斯之所以仍能持續對烏克蘭發射彈道飛彈與巡弋飛彈，與美國、台灣、歐洲的關鍵零組件流向俄國有關。

賴清德回應，「我在這裡請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第3國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。最後我祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平。」

強調台灣與烏克蘭人民站在一起，不容任何協助侵略者或違反國際禁運與出口管制規定的行為，賴清德表示，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，甚至也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，強調在未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

