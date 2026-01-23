澤倫斯基指台灣零件助俄產飛彈 外交部澄清：中國才是關鍵協力者

外交部回應澤倫斯基指稱俄羅斯飛彈內含台灣零組件一事。（資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基在世界經濟論壇演說中點名台灣電子零件流向俄羅斯，稱助俄持續生產飛彈、延續戰爭，對此，我國外交部今（23日）嚴正澄清，台灣嚴格管制對俄出口，歡迎烏克蘭政府提出具體情資，外交部也指出，中國才是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者。

澤倫斯基22日於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說，提及歐洲、美國，甚至台灣的電子零件流入俄羅斯，讓俄國得以持續生產飛彈、延長戰爭，他也透露，結束烏俄戰爭的文件幾乎已準備就緒。

針對澤倫斯基指稱「俄羅斯飛彈內含台灣零組件」一事，我國外交部今日嚴正澄清，強調台灣自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，即與國際民主陣營密切合作，實施嚴格的高科技出口管制，迄今已6度擴大管制清單，將3,300個俄羅斯實體納入管制範圍，以防零組件或產品經由第三地非法流入俄羅斯。

然而美國、歐盟或台灣都同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能，為此，我國持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施，外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

此外，外交部指出，在烏俄戰爭中，中國才是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者，呼籲全球應正視此一問題對國際和平安全的威脅，台灣期盼烏俄戰爭早日結束，讓烏克蘭人民擺脫戰火與苦難，並將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄制裁措施，共同捍衛全球自由、和平與繁榮。





