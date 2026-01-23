澤倫斯基指台灣電子零件流向俄國 總統：加強管制隱藏目的商品

針對烏克蘭總統澤倫斯基質疑有台灣的電子零件流向俄羅斯，賴清德總統今天(23日)上午受訪，他請澤倫斯基提供台灣相關訊息，台灣願加強管制透過第三國並隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)發表演說時，質疑有台灣的電子零件流向俄羅斯，讓俄方得以持續生產飛彈、延續戰爭。

對此，賴清德總統今天上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」前接受媒體訪問。他表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已加入歐、美制裁俄羅斯的行列，也已和友盟國家進入烏克蘭進行人道救援，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，和烏克蘭的人民站在一起，甚至因此犧牲寶貴生命。未來戰爭結束後，台灣也願意跟歐、美友盟國家一起加入重建烏克蘭的行列。



對於澤倫斯基的點名台灣一事，賴總統希望能獲知相關訊息，並承諾台灣會加強管制。總統：『(原音)我在這裡請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。』

總統最後祈求上帝保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。

此外，總統也透過社群媒體X發文，強調台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁，台灣樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑與烏克蘭總統澤倫斯基交換更多資訊。

賴總統並強調，台灣也有青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命，台灣的立場很明確，「任何協助侵略者或違反國際禁運、出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容」，他也衷心祈求烏克蘭早日重獲和平。