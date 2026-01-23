澤倫斯基指台電子零件流入俄國 經部：強化管理、防堵不當流向

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)演說時，質疑台灣電子零件流向俄羅斯。對此，經濟部今天(23日)下午回應，表示台灣響應歐美制裁俄羅斯，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯，未來也會持續加強管理，充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。

經濟部說明，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，台灣與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家須切結不得轉運俄羅斯。在這些做法下，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

經濟部強調，台灣業者一向重視、恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制；政府也將持續強化出口管理制度，與美國、歐盟、日本等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品不當流向，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

經濟部指出，台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理，充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。

經濟部最後也重申，若有進一步明確資訊，歡迎各界提供，經濟部將儘速調查協處。